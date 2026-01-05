'Я не могу молчать': более 40 тыс. чехов подписали письмо с извинениями за антиукраинские заявления спикера Окамуры

Граждане Чехии массово поддержали письмо, адресованное послу Украины Василию Зваричу, с извинениями за заявления спикера палаты депутатов Томио Окамуры. Авторы подчеркнули, что заявления спикера не отражают истинную позицию чешского общества.

Письмо под названием "Я не могу молчать: Открытое письмо к послу Украины в Чешской Республике и отрицание релятивизации российской агрессии в речи Томио Окамуры" опубликовали на местном сайте петиций. Его подписали 41,2 тысячи человек.

Автором письма является учитель Антонин Коларж, из Пльзенского края. Мужчина обратился непосредственно к Василию Зваричу, считая это собственным гражданским долгом. Причиной такого шага он назвал новогоднюю речь Томио Окамуры, в которой, по его оценке, прозвучали утверждения, которые "релятивизируют российскую агрессию против Украины и преуменьшают страдания ее народа".

"Я чувствую потребность извиниться перед Вами за слова Томио Окамуры, которые прямо противоречат фактам, историческому опыту и основным принципам человечности, солидарности и ответственности...", – говорится в тексте.

Коларж подчеркнул, что из-за высокой государственной должности позиция Окамуры звучит "непропорционально громко", на самом деле он представляет взгляды лишь незначительной части граждан. По его словам, в Чехии есть много людей, которые положительно относятся к Украинеи поддерживают ее.

"Эти заявления являются его личной политической позицией и не могут применяться однозначно к другим членам Парламента Чешской Республики или к чешскому обществу в целом... В Чешской Республике много людей, которые испытывают глубокое уважение, солидарность и благодарность к Украине и ее гражданам, и я один из них. Поддержка Украины – это не вопрос геополитического расчета. Это защита ценностей, на которых базируется демократическая Европа: свобода, демократия, права человека, суверенитет государств и право наций решать свое будущее", – отметил Коларж.

Он также вспомнил о российских военных преступлениях, в частности подрыв Каховской ГЭС, убийства гражданских в Буче и обстрелы городов. По его словам, это не "интерпретация или пропаганда", а подтвержденные международными следователями, журналистами и свидетельствами жертв факты.

"Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Российской Федерации Владимира Путина. Уместно открыто заявить: Владимир Путин несет личную политическую и правовую ответственность за агрессию и преступления, совершенные режимом, который он возглавляет", – написал автор в конце письма.

Что предшествовало

За 10 минут новогоднего обращения к чехам спикер парламента Чехии Томио Окамура успел наговорить разного бреда. В частности он снова выступил против предоставления Украине оружия, назвав войну "абсолютно бессмысленной" и обвинил украинскую власть в хищении средств. Он также намекнул на возможный выход Чехии из ЕС и критиковал "провоенную пропаганду" Европы.

Окамура заявил: "Мы не можем использовать деньги, принадлежащие чешским пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми, для покупки оружия и отправки его на продолжение абсолютно бессмысленной войны..." и добавил, что "было бы хорошо, если такой страны не будет в Европейском Союзе".

Украинский посол в Чехии Василий Зварич назвал такие заявления Окамуры "полными ненависти" и сформированными под влиянием российской пропаганды.

"Слова, которые он позволил себе в отношении моих соотечественников и Украины, в частности относительно демократически избранного руководства Украинского государства, являются недостойными и абсолютно неприемлемыми. Они противоречат принципам демократического общества и ценностям, на которых основывается Чешская республика как неотъемлемая часть европейского сообщества", – отметил посол.

На высказывания Окамуры публично отреагировали также председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и посол Украины в Праге Василий Зварич. Стефанчук назвал заявления примером манипуляций и поблагодарил чешский народ за поддержку Украины, тогда как Зварич охарактеризовал слова спикера как недостойные и противоречащие демократическим ценностям.

Впоследствии оппозиционные партии Чехии объявили о намерении инициировать в Палате депутатов голосование по отставке ее председателя Томио Окамуры. Оппозиция считает заявления спикера неприемлемыми и наносящими ущерб международному имиджу страны, и призвала парламент и правительство публично от них дистанцироваться.

Лидеры оппозиционных партий ODS, STAN, Пиратов, KDU-ČSL и TOP 09 договорились о совместных действиях для запуска процедуры отставки и начали сбор подписей, которых нужно не менее 80. Сам Окамура отверг критику, заявив, что оппозиция отвлекает внимание от бюджетных и экономических проблем

Ранее OBOZ.UA сообщал, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сделал заявление относительно будущего инициативы по поставкам артиллерийских боеприпасов для Украины, которую возглавляет Прага и финансирует Запад. Этот вопрос Совет безопасности Чешской республики обсудит уже 7 января. Однако позиция Бабиша – в сокращении помощи Украине.

