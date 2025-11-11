К схеме Миндича причастны министры Умеров и Чернышов: в САП раскрыли детали расследования
Бизнесмен Тимур Миндич, который оказался в эпицентре расследования о многомиллиардной коррупции в энергетике Украины, влиял на министра обороны Рустема Умерова. Также к схеме оказался причастен и экс-министр национального единства Алексей Чернышов.
Об этом во время онлайн-трансляции заседания Высшего антикоррупционного суда Украины заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Главы Минобороны на заседании не было – он находится в Турции.
"В течение 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем оказания влияния на министра энергетики Галущенко и в сфере обороны путем осуществления им влияния на министра обороны Умерова", – говорится в его заявлении.
Также прокурор пояснил, что с целью конспирации фигуранты прибегали к конспирации. Каждый привлеченный имел псевдонимы:
- Миндича называли "Карлсоном";
- бизнесмен Михайор Цукерман – "Шефом";
Также Цукерман придумал псевдонимы для политиков, которые "пользовались услугами отмывания денежных средств". А именно:
- для министра энергетики Германа Галущенко – "Сигизмунд" или "Профессор";
- для министра национального единства Алексея Чернышева – "Че Гевара".
Новость дополняется...