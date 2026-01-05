Нидерланды накрыл мощный снегопад: в стране километровые пробки и отменены авиарейсы. Фото и видео

Нидерланды накрыл сильный снегопад, также из-за замерзания мокрого покрытия началась гололедица. Такая зимняя погода вызвала значительные перебои в движении транспорта на дорогах, на железной дороге и в аэропортах. Зарегистрировано большое количество ДТП.

Об этом пишет NOS. Издание отмечает, что непогода вызвала масштабные перебои в авиасообщении Нидерландов.

Так, в аэропорту Схипхол, что вблизи Амстердама, из-за снегопада в понедельник, 5 января, отменены по меньшей мере 450 рейсов.

Ситуация начала ухудшаться с самого утра, из-за непогоды авиаперевозчики были вынуждены отменить более сотни рейсов на прилет и вылет. Еще более 330 самолетов вылетели или приземлились с существенным отклонением от графика – задержки длились от нескольких минут до нескольких часов.

Похожие проблемы наблюдались и в других региональных аэропортах, в частности в Эйндховене и аэропорту Роттердам-Гаага.

Парализовано движение транспорта

Кроме трудностей с авиасообщением, зимняя погода также парализовала и наземный транспорт. С самого утра пробки растянулись примерно на 690 километров.

Доезд в аэропорт Схипхол значительно затруднен из-за гололеда и сильных порывов ветра. Ситуацию усугубила авария на автомагистрали A5, которая ведет к аэропорту, из-за чего движение по трассе пришлось временно перекрыть.

Служба дорожного управления Rijkswaterstaat также предупреждает о сложной ситуации. Служба отменяет работу своих водителей-доставщиков в значительной части страны из-за зимних условий.

"Мы понимаем, что это неудобно для пользователей, которые хотят делать заказы, а также для ресторанов и магазинов на нашей платформе, но безопасность наших водителей-доставщиков является приоритетом", – сказал представитель компании.

Королевский метеорологический институт Нидерландов (KNMI) и Rijkswaterstaat предупреждают участников дорожного движения о гололеде на дорогах. Первые аварии уже произошли в ночь на понедельник.

В частности, на трассе A2 в воскресенье вечером из-за гололеда остановились пять грузовиков и рейсовый автобус. В течение ночи движение по дороге было восстановлено.

Вблизи Эрмело водитель грузовика потерял управление из-за скользкой дороги. Грузовик занесло, и он столкнулся с легковым автомобилем.

В провинции Зеландия из-за гололеда автомобиль съехал в воду, сообщила служба помощи и безопасности провинции.

В Делфте легковушка из-за скользкой дороги съехала с проезжей части. Автомобиль выехал на велосипедную дорожку и остановился, врезавшись в ограждение. К счастью никто не пострадал.

Международные железнодорожные рейсы прерваны

Поезда Eurostar между Нидерландами, Парижем и Лондоном больше не курсируют из-за снегопада. Все рейсы отменены.

Другие международные поезда также пострадали из-за погоды. Поезда вокруг Амстердама почти не курсируют, а Амстердам является главной остановкой для всех международных поездов.

Метеорологический институт Нидерландов (KNMI) объявил оранжевый уровень опасности, что означает серьезную погодную угрозу для восьми провинций: Зеландия, Южная Голландия, Северная Голландия, Утрехт, Флеволанд, Фрисландия, Гронинген и Дренте. Желтый код действует в Оверейселе, Гелдерланде, Северном Брабанте и Лимбурге.

Метеорологи отмечают, что зимние погодные условия и скользкие дороги будут сохраняться еще несколько дней.

