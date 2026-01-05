З самого початку був дуже здивований, що казочки Кирила Дмітрієва про надприбуткову рф підхопили в США. Стільки інвесторів з США втратили кошти, а дехто і життя, що було дуже дивно, що такий бізнесмен з величезним досвідом як президент Трамп вірить посланцю путіна. Але згодом виявилось, що Трамп скоріше робить вигляд, що вірить.

Справжня бомба в бізнесових російсько-американських відносинах вибухнула 30 грудня, коли американська Citigroup оголосила про те, що виходить з російського ринку, продаючи Сітібанк в Москві зі збитком в 1,1 млрд доларів США.

Тож всі ці розмови про інвестиційно-привабливу рф між Дмітрієвим і переговорниками в США можна влучно описати одним українським прислів’ям: "говорили, балакали – сіли та й заплакали".

Цікаво, що російська влада не зможе вивернутись з цієї ситуації з тезою "що цар путін не знав про збитковий вихід Citigroup" з російського ринку, оскільки він власноруч підписував дозвіл Citigroup на цей вихід. Я міг би припустити, що збитки Citigroup – це просто невдалий кейс в російсько-американських відносинах, але виявилось що це не так.

Наприклад, через російські суди, в т.ч. через Верховний суд рф, фіксувались спроби обібрати доньок американського J.P. Morgan Chase & Co російськими банками ВТБ та Совкомбанком, деякі спроби досягли успіху. Ще більш показовий кейс – судові спори між Сбербанком, Дальневосточним банком та The Bank of New York Mellon, у якого в рф підвисло мінімум 372 млн доларів. Тож таких історій в рф забагато, щоб випадок збиткового виходу Citigroup вважати простою випадковістю.

Хіба можна за таких умов навіть обговорювати якісь спільні проєкти між США та рф, та планувати якесь спільне економічне майбутнє? Чим більше ми з вами заглибимось в аналіз ризиків російсько-американських проєктів, тим більш зрозумілим буде, що теревені Дмітрієва нічого спільного не мають з буденною практикою, а російсько-американські спільні проєкти не мають майбутнього як такого, бо американців в рф просто обкрадають.