'Паутина', Крымский мост и не только: чем отличился Малыш на посту главы СБУ

За время пребывания на посту руководителя Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Василий Малюк стал одной из ключевых фигур трансформации СБУ в спецслужбу воюющего государства. Его каденция запомнилась серией резонансных спецопераций против России...

А именно ударами по военной, морской и экономической инфраструктуре врага, а также глубокими изменениями внутри самой Службы. Об этом сообщает Telegram-канал СБУ.

Спецоперация – "Паутина", удар по ядерной триаде РФ

Одной из самых ярких операций стала масштабная спецоперация "Паутина". В ее рамках СБУ нанесла мощный удар по ядерной триаде РФ, поразив 41 военный самолет сразу на четырех аэродромах в глубоком тылу врага. Подготовку и координацию операции лично осуществлял Василий Малюк, что продемонстрировало новую тактику СБУ – точечные, но масштабные удары там, где противник не ожидает угрозы.

Три атаки на Крымский мост

Под руководством Малюка СБУ трижды поражала Крымский мост, который является одним из ключевых логистических объектов оккупантов. В 2022 году атаку осуществили с помощью грузовика со взрывчаткой, в 2023-м – морскими дронами Sea Baby, а в 2025 году путем подводного подрыва. Каждая из этих операций имела не только военное, но и мощное символическое значение.

Морские дроны Sea Baby и слом доминирования РФ в Черном море

Важным залогом успеха СБУ на воде стала разработка и применение уникальных морских боевых дронов Sea Baby. Благодаря им было поражено 14 российских кораблей, что фактически лишило РФ доминирования в Черном море и заставило врага менять морскую тактику.

Первое в истории поражение российской субмарины

При каденции Василия Малюка СБУ впервые в истории поразила российскую подводную лодку класса "Варшавянка" в порту Новороссийска. Операцию провели с помощью подводного дрона Sub SeaBaby, что стало беспрецедентным ударом по военно-морским возможностям РФ.

Удары по нефтепереработке и экономике врага

Параллельно СБУ системно наносила "дипстрайки" по нефтеперерабатывающей отрасли РФ – одному из ключевых источников финансирования войны против Украины. Удары по НПЗ вызвали масштабные сбои и существенные финансовые потери для российского бюджета.

Контрразведка, разоблачение агентов и самоочищение СБУ

За время руководства Малюка значительно усилилась контрразведывательная работа. СБУ сейчас предотвращает около 80% терактов, которые планируют российские спецслужбы, разоблачила 128 агентурных сетей и более 560 агентов. С 2022 года следователи объявили более 3 800 подозрений за госизмену, среди фигурантов – агенты ФСБ в рясах и высокопоставленные "кроты" в самой Службе.

СБУ как составляющая Сил обороны Украины

Сейчас СБУ является одной из ключевых составляющих Сил обороны. Ее подразделения участвовали в освобождении Киевщины, Харьковщины, Херсонщины, острова Змеиный, Курской операции и выполняют задачи на самых сложных направлениях фронта. ЦСО "А" стабильно входит в тройку самых результативных подразделений Украины, а почти каждый пятый пораженный украинскими силами танк – на счету СБУ.

Трансформация Службы и планы на будущее

При руководстве Василия Малюка СБУ претерпела глубокую трансформацию: инициированы законодательные изменения, увеличена численность ЦСО "А", изменена подследственность с фокусом на национальную безопасность и начата реализация стратегии развития СБУ на 2025-2030 годы.

"Служба безопасности Украины и в дальнейшем будет бить оккупанта на земле, в небе и на воде, проникать в его глубокие тылы и наносить удары там, где он этого не ждет", – подытожил Василий Малюк.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Василий Малюк подтвердил информацию об отставке с должности главы Службы безопасности Украины. При этом он сообщил, что продолжит работу в системе спецслужбы, занимаясь проведением операций.

