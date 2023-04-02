Ирина Геращенко об избиении военного в храме УПЦ МП: ФСБшная церковь должна быть запрещена!

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко призвала Верховную Раду как можно быстрее принять законопроект о запрете русской церкви в Украине. Она возмущена шокирующим видео из Хмельницкой области, где священники пророссийской церкви набросились на украинского воина.

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Об этом Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

"Парламент не может стоять в стороне от присутствия пятой колонны Кремля на украинской земле. ФСБшная церковь должна быть запрещена", – написала Геращенко.

"Европейская Солидарность" будет настаивать на принятии зарегистрированных законопроектов о запрете московской церкви и обращается ко всем фракциям ВР поддержать это немедленно, на ближайшем пленарном заседании", – подчеркнула сопредседатель фракции.