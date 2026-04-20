Франция войдет в Руководящий комитет Спецтрибунала по агрессии РФ: подробности

Франция объявила о поддержке создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и заявила о намерении присоединиться к его Руководящему комитету. Франция также рассчитывает на завершение его формирования уже в ближайшее время.

Соответствующее заявление сделал министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге 20 апреля, передает корреспондент Укринформа.

Барро подчеркнул: "Я имею честь объявить, что Франция поддерживает создание Специального трибунала для рассмотрения дела о преступлении агрессии против Украины".

Позиция Франции

Министр подчеркнул, что речь идет не только о наказании за военные преступления, но и об ответственности за сам факт планирования и ведения войны против Украины. По его словам, российское руководство должно ответить за "неоправданную войну колониальной агрессии".

Он отдельно обратил внимание на уже созданные механизмы. В частности, в 2023 году был запущен Реестр убытков для Украины. Но, как отметил Барро, этого недостаточно.

"Российским лидерам придется за это отвечать. Нет мира без справедливости. И нет справедливости без правды", – сказал он во время выступления.

Шаги и сроки

Франция планирует присоединиться к руководящему органу трибунала и работать над его запуском вместе с партнерами. Ожидается, что вопрос завершения формирования Руководящего комитета обсудят на встрече министров в Кишиневе 14–15 мая. Именно там могут определить дальнейшие шаги по запуску механизма.

Во время речи Барро также коснулся более широкого контекста безопасности в Европе. Он заявил, что сейчас в регионе растет давление на демократию, а права человека все чаще оказываются под угрозой. На этом фоне Совет Европы он назвал "бастионом сопротивления".

По его словам, укрепление обороноспособности должно сопровождаться укреплением демократических институтов. Иначе, как он заметил, сила без правовых рамок может привести к тирании.

