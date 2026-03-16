Украинцы, потерявшие работу из-за РФ, смогут получить компенсацию: что для этого нужно

Украинцы, которые потеряли работу из-за полномасштабного вторжения РФ после 24 февраля 2022 года, могут зафиксировать эти потери для будущих репараций через сервис Дія. Для этого запустили бета-тест новой категории международного Реестра убытков – A3.4 "Потеря оплачиваемой работы".

Видео дня

Об этом сообщили в Дії. Война, которая началась после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, вызвала серьезные экономические потери.

Закрытие предприятий, уничтожение инфраструктуры и вынужденное перемещение людей привели к тому, что значительная часть граждан потеряла работу. Чтобы задокументировать эти потери, создан международный Реестр убытков, куда граждане могут подавать заявления о вреде, причиненном войной. Одной из новых категорий станет именно потеря оплачиваемой работы.

Сейчас услуга находится на этапе бета-тестирования, это означает, что часть пользователей сможет первой проверить, как работает новая функция, и помочь усовершенствовать ее перед полноценным запуском. Приобщиться к тестированию могут украинцы, которые потеряли работу или источник дохода после 24 февраля 2022 года из-за последствий войны. Подать заявление могут различные категории работников, в частности:

наемные работники, которые работали по трудовому договору или контракту;

специалисты, выполнявшие работу по гражданско-правовым договорам;

самозанятые лица;

люди, которые работали по устной договоренности или неформальному соглашению.

Таким образом, новая услуга охватывает максимально широкий спектр работников — от официально трудоустроенных до тех, кто работал без формального договора. Для участия в бета-тестировании нужно оставить заявку через сервис Дія, при подаче заявления понадобятся:

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП);

электронная почта.

Часть данных система автоматически подтянет из государственных электронных реестров. Остальную информацию заявителю нужно будет внести самостоятельно. Цель такого сбора информации – создать официальную базу данных потерь украинцев, чтобы в будущем они могли претендовать на компенсацию или репарации.

Фиксация таких случаев важна для формирования международной доказательной базы ущерба, нанесенного войной. В будущем эти данные могут использоваться для механизмов выплаты компенсаций пострадавшим гражданам. Кроме того, это поможет оценить реальный масштаб экономических потерь населения и влияние войны на рынок труда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!