Фон дер Ляйен: мы с США союзники, но все должны выполнять свои обязанности

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что у Евросоюза возникли определенные разногласия во взглядах с Соединенными Штатами. При этом она заверила, что США навсегда останутся союзником ЕС.

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По словам фон дер Ляйен, между Вашингтоном и Брюсселем преобладают разные оценки некоторых событий. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции.

Фон дер Ляйен отметила, что правительства США и стран ЕС имеют общие интересы, однако оценки некоторых событий различаются. Также она подчеркнула, что, когда между Евросоюзом и Соединенными Штатами возникают разногласия, их необходимо решать и находить общие пути.

"Соединенные Штаты уже более 80 лет являются нашим ближайшим союзником. Перед лицом неурядиц США и Европа всегда были сильнее вместе. Да, есть отличия, мы можем иметь разные взгляды на некоторые темы. Но если вы посмотрите на общие интересы, которые у нас есть, они всегда перевешивают наши разногласия", – заявила президент Еврокомиссии.

Комментируя российско-украинскую войну, фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз стремится, чтобы Украина могла продолжать борьбу, пока не будет достигнут справедливый и длительный мир.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения Европейского Союза и предоставления военной помощи Украине. По ее словам, члены ЕС уже готовы больше вкладывать в оборону.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто обвинил польское правительство в попытке помешать установить мир в Украине. По его словам, Польша вместе с другими представителями Европейского Союза препятствуют усилиям президента США Дональда Трампа.

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