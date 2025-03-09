'Мы думаем, что это мир': Сиярто набросился на Польшу из-за критики усилий Трампа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто обвинил польское правительство в попытке помешать установить мир в Украине. По его словам, Польша вместе с другими представителями Европейского Союза препятствуют усилиям президента США Дональда Трампа.

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В то же время он заявил, что подавляющее большинство стран мира во главе с Соединенными Штатами хотят мира. Об этом Сиярто заявил в своем Facebook.

Глава венгерского дипломатического ведомства пожаловался, что премьер-министр и министр иностранных дел в очередной раз "выдали себя". Сиярто заявил, что таким образом правительство Польши "просвещает нас о том, что отвечает интересам Европы".

"Они думают, что это продолжение войны, мы думаем, что это мир. Они думают, что это убийства и разрушения, а мы думаем, что это создание мира. И сейчас есть серьезный шанс создать мир: мирные усилия Дональда Трампа могут увенчаться успехом", – заявил глава МИД Венгрии.

Также он прямо обвинил польское правительство и другие страны ЕС в попытке помешать мирным переговорам по урегулированию российско-украинской войны.

"Позор, что польское правительство – вместе с другими брюссельцами – пытается помешать мирным переговорам. И именно такое поведение Брюсселя изолирует Европейский Союз. Подавляющее большинство стран мира – во главе с Соединенными Штатами и включая Венгрию – хотят мира, в то время как двадцать шесть государств-членов Европейского Союза, включая Польшу, проголосовали в четверг за продолжение войны", – написал Сиярто.

Напомним, Будапешт решил поддержать армию Ливана деньгами. Сумма в 400 миллионов форинтов, а это 991 500 евро, будет передана новому ливанскому правительству именно на нужды военных страны.

Ранее сообщалось, что вице-президент словацкой правящей партии власти "Курс – социальная демократия" и евродепутат Эрик Калиняк размечтался о захвате российскими оккупантами украинской столицы. По его словам, если бы Киев оказался под контролем путинских войск, тогда у Словакии был бы "надежный сосед".

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