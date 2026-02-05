Финляндия выступила против упоминания пятой статьи НАТО в гарантиях безопасности для Украины: в РоІітісо раскрыли причины

Финляндия призвала американских партнеров не использовать даже условные ссылки на пятую статью НАТО в контексте гарантий безопасности для послевоенной Украины. В Хельсинки считают, что такие формулировки могут размыть содержание статьи 5 и создать ложные ожидания относительно роли Альянса.

Информацию обнародовало издание Politico, ссылаясь на внутренний кабель Государственного департамента США. В документе изложена позиция министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, озвученная во время встречи с американскими законодателями.

Во время переговоров с членами Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США Валтонен подчеркнула, что использование термина "пятая статья" или производных от него в отношении Украины неприемлемо. Это может привести к смешиванию обязательств НАТО с двусторонними или многосторонними договоренностями за пределами Альянса.

Финская сторона настаивает на необходимости четкого "файрвола" между механизмами НАТО и будущими гарантиями безопасности для Украины. Валтонен одновременно подчеркнула, что Россия остается долгосрочной стратегической угрозой, а слабое мирное соглашение только повысит риск новой агрессии.

Похожие предостережения высказывали и другие финские чиновники, включая министра обороны. Аналитики и бывшие представители НАТО указывают: любые "аналогии" с пятой статьей могут создать иллюзию автоматического военного ответа, которого на самом деле не существует, и дать России повод проверять границы таких обещаний.

В то же время в Хельсинки подчеркивают, что стратегическая цель Финляндии не меняется – Украина должна стать членом НАТО в будущем. Однако до этого момента формулировки гарантий безопасности должны быть максимально точными, чтобы не ослабить сам Альянс и не подорвать доверие к его ключевому принципу коллективной обороны.

