Военно-политическое руководство России продолжает поддерживать градус напряженности в отношении стран Запада. Накануне очередная порция угроз из Москвы прозвучала в адрес Финляндии.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев жаловался, что Финляндия "уничтожила" позитивные российско-финские отношения. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Россия остается угрозой для Запада

По словам украинофоба, Финляндии якобы виновна в разрушении российско-финских отношений, возникших после распада Советского Союза. Медведев высказал завуалированную угрозу, заявив, что Финляндия забыла, как Советский Союз разгромил Финляндию, когда она была союзником нацистов, и что Финляндии не следует шутить о своих отношениях с Россией, поскольку конфликты XX века были не в пользу Финляндии.

Также о сослался на исторические связи Финляндии с Советским Союзом и Россией, заявив, что Финляндия должна "поблагодарить" Владимира Ленина, вероятно, имея в виду признание независимости Финляндии в 1917 году.

Другие российские официальные лица, в том числе диктатор Владимир Путин ранее угрожал Финляндии, используя язык, который перекликается с оправданиями России вторжения в Украину. В заявлениях российских официальных лиц о Финляндии давно упоминаются исторические финско-российские связи и история скандинавской страны как союзника нацистов во время Второй мировой войны.

Подготовка к войне с НАТО

Эти угрозы поступают на фоне расширения Россией своей военной инфраструктуры вдоль границы с Финляндией, вероятно, в рамках более широких усилий по расширению военной мощи, направленных на подготовку к потенциальному будущему конфликту с НАТО.

Аналитики ISW отмечают, что Россия вряд ли осуществит полномасштабное вторжение в Финляндию в настоящее время. Эксперты уверены, что заявления Медведева, вероятно, являются частью долгосрочной кампании Кремля по ведению когнитивной войны с целью создания оправданий для возможного конфликта с НАТО в будущем.

Наопмним, Россия на границе с Финляндией начала модернизацию петрозаводского гарнизона – военной базы в Карелии, возведенной еще в советское время, которая в течение последних 25 лет пустовала. Также начнется строительство новой воинской части в Петрозаводске. В целом в этом регионе происходит концентрация войск страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Германии Борис Писториус признал, что в НАТО наступила кризисная ситуация. По его словам, текущую ситуацию в Североатлантическом альянсе можно сравнить с "кризисом после 20 лет брака".

