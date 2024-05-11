Евросоюз согласовал гарантии безопасности для Украины: что предполагают

Европейский Союз согласовал гарантии безопасности для Украины, охватывающие политическую, военную и экономическую поддержку. Проект договора находится на стадии согласования между Европейской службой внешних связей и правительством Украины.

Об этом сообщил немецкий еженедельник Welt am Sonntag, в распоряжении которого оказался проект документа, согласованного на уровне послов стран ЕС, передает Deutsche Welle. Соответствующий договор должен вступить в силу до начала июля и будет действовать до вступления Украины в ЕС и НАТО.

Согласно указанному проекту, Европейский Союз обязуется предоставлять официальному Киеву немедленные консультации в случае новых нападений на Украину.

Участие европейских военных в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины исключается, однако ЕС обещает продолжать поставки как летального, так и нелетального оружия, предоставлять обучение военным, содействие реформированию силовых структур и разминированию местности. Кроме того, он обязуется сотрудничать в ответ на гибридные угрозы и кибератаки, а также масштабно поддерживать Украину в восстановлении инфраструктуры.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что после завершения войны статья 5 устава НАТО станет гарантией безопасности для украинцев. По его словам, она обезопасит Украину от повторной агрессии России.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что уже в ближайшее время Украина начнет свой путь в Европейский Союз. Глава государства отметил, что фактически переговоры об этом могут начаться уже в июне.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что полномасштабная война России против Украины дала сигнал Европейскому Союзу предоставить членство большему количеству государств. Блоку следует до 2030 года принять реформы, необходимые для нового расширения. Победой станет усиление международного влияния ЕС.

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