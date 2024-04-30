"Война в Украине дала толчок": Шарль Мишель высказался о расширении ЕС и призвал к реформам

Полномасштабная война России против Украины дала сигнал для Европейского Союза предоставить членство большему количеству государств. Блоку стоит до 2030 года принять реформы, необходимые для нового расширения. Победой станет усиление международного влияния ЕС.

Об этом сказал глава Европейского Совета Шарль Мишель перед 20-й годовщиной большого расширения ЕС, когда к блоку присоединились сразу 10 членов, передает Reuters. Тогда членами Евросоюза стали страны бывшего СССР, а также Мальта и Кипр.

"Это был призыв истории объединить европейские страны. 20 лет спустя мы сталкиваемся с подобным вызовом, потому что существует геополитический хаос, в том числе из-за войны России против Украины. Противостояние этому хаосу является геополитической стратегией для того, чтобы снова объединиться", – подчеркнул Мишель.

Он напомнил, что сейчас, кроме Украины, претендентами на вступление в ЕС, есть Грузия, Молдова и шесть балканских государств – Сербия, Черногория, Македония, Босния и Герцеговина, Косово и Албания.

Крупнейшим потенциальным членом ЕС с примерно 40-миллионным населением и крупным сельскохозяйственным сектором является Украина, подчеркнул Шарль Мишель.

"Из-за войны, начатой Россией против Украины, появился новый импульс, оживление стратегии расширения. Это сложный вызов. Но какая альтернатива? Альтернативой была бы ужасная, безответственная ошибка со стороны ЕС", – подчеркнул европейский политик.

Как сообщал OBOZ.UA, посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова считает, что наша страна готова к переговорам о вступлении в блок. Она отметила, что Украина "находится на правильном пути".

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