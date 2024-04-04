'Есть четкое обязательство': Столтенберг назвал статью 5 НАТО гарантией безопасности Украины после войны с Россией

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что после завершения войны статья 5 устава НАТО станет гарантией безопасности для украинцев. По его словам, она обезопасит Украину от повторной агрессии России.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Брюсселе, где 3-4 апреля проходит встреча глав МИД стран НАТО. Он ответил на вопросы журналистов "Интерфакс-Украина" о возможном приглашении Украины к членству в Альянсе на саммите в Вашингтоне, чтобы стать членом впоследствии, когда будут выполнены необходимые критерии.

Генсек ответил, что есть разница между приглашением к членству в Альянсе и приглашением к членству в Европейском Союзе. По его словам, у них приглашение равно членству с правом привлечения статьи 5, а в случае с ЕС "переговоры могут длиться годами".

Столтенберг напомнил, что на саммите в Вильнюсе в прошлом году все союзники согласились с тем, что Украина станет членом НАТО.

"Мы приняли важные решения, убрали План действий по членству... Мы должны поддерживать процесс в один этап, убрав ПДЧ. В этом разница между НАТО и ЕС. Когда вы приглашены в Евросоюз, это может занять годы от приглашения к членству, тогда как в НАТО, когда вы приглашены, это произойдет в скором времени", – пояснил генсек.

В то же время он высказался за то, чтобы не возвращаться к двухэтапному процессу вступления в членство, поскольку, независимо от этих технических моментов, есть четкое обязательство для Украины стать членом НАТО.

"Вы должны понимать, что, когда эта война закончится, должны быть какие-то гарантии, что это не случится снова, что это не будет паузой, за время которой Россия восстановится, отдохнет, а затем перегруппируется и снова атакует", – добавил он.

Столтенберг уточнил, что такая ситуация была в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, а через несколько месяцев дестабилизировала ситуацию на Донбассе.

"Потом они ждали почти восемь лет и пошли на полноценное вторжение. Поэтому, конечно, эта война закончится и мы должны быть абсолютно уверены, что это действительно конец, что это остановится здесь. Поэтому должны помочь Украине построить собственную оборону", – подчеркнул он, добавив, что "гарантией безопасности будет статья 5".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Столтенберг заявил, что западная поддержка Украины – для безопасности НАТО. Он подчеркнул: выделяя долю средств, блок оказывает украинцам помощь для уничтожения российских боевых возможностей, не подвергая риску своих солдат.

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