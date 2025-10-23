Евросоюз согласовал 19-й пакет санкций против России – Reuters

Страны Европейского Союза окончательно одобрили 19-й пакет санкций против страны-агрессора России за войну, которую она ведет против Украины. В этом пакете ограничений анонсированный ранее запрет на импорт российского природного газа, а также новые ограничения на поездки российских "дипломатов" в ЕС и новые санкции на 117 судов из "теневого флота" Москвы.

Об этом официально сообщила Дания, которая председательствует в ЕС. Еврокомиссия обещает сделать соответствующее сообщение позже. В свою очередь Reuters, ссылаясь на дипломатические источники в ЕС, добавляет в санкционный список включены четыре организации, связанные с нефтяной промышленностью Китая.

"Благодаря подавляющей поддержке сегодняшнего соглашения мы посылаем четкий сигнал: Европа отказывается быть уязвимой к энергетическому шантажу России. Постепенно отказываясь от импорта российского газа, мы укрепляем нашу коллективную энергетическую безопасность и делаем решительный шаг к настоящей стратегической независимости и перехода на чистую энергетику", – заявил энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагард.

О чем речь

В Дании уверяют, что уже начата письменная процедура утверждения Европейским Советом санкций, и "если возражений не будет получено, пакет будет принят 23 октября в 8:00 утра".

Главный пункт этого пакета санкций – запрет на импорт российского газа – напомним, принят с поправкой. А именно – запрет вступает в силу на год раньше, чем предлагали в Еврокомиссии. Уже существующие контракты будут расторгнуты.

Так, краткосрочные контракты с Россией будут расторгнуты за шесть месяцев, а долгосрочные контракты до января 2027 года.

В новом пакете санкций также новые ограничения на поездки российских дипломатов в страны ЕС.

Также добавляются в санкционный список "теневого флота" России еще 117 танкеров (таким образом их общее количество в этом списке теперь достигает 558 судов).

В список будут включены четыре организации, связанные с нефтяной промышленностью Китая, но их названия в ближайшее время не будут обнародованы. В Reuters отмечают, что это два нефтеперерабатывающих завода, торговая компания и организация, которая помогает в обходе санкций.

Что предшествовало

Словакия была последней стороной, которая не соглашалась с предложенными санкциями. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо требовал от Еврокомиссии гарантий относительно высоких цен на энергоносители и согласования климатических целей с потребностями автопроизводителей и тяжелой промышленности. Однако сообщается, что требования страны были выполнены в новых пунктах, добавленных к заключительному коммюнике саммита лидеров ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, также против 19-го пакета санкций выступала Австрия. Вена требовала разморозить часть замороженных в Европе активов России, чтобы из этих денег компенсировать убытки австрийского банка Raiffeisen, который все еще работает в РФ, оплачивая штрафы, наложенные на него российским режимом. Эти штрафы Австрия и пыталась покрыть из замороженных активов страны-агрессора.

Другие страны не соглашались с позицией Австрии. А поскольку пакет требует единодушного принятия всех 27 стран-членов ЕС, 18 октября Министерство иностранных дел Австрии сообщило, что страна согласится на принятие новых ограничений.

