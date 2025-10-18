Препятствие снято: Австрия приняла важное решение по 19-му пакету санкций против РФ

Министерство иностранных дел Австрии сообщило, что страна согласится на принятие нового, 19-го санкционного пакета Европейского Союза против России. Таким образом препятствие снято, и уже в понедельник, 20 октября в Люксембурге министры иностранных дел стран ЕС соберутся, чтобы окончательно согласовать указанный пакет санкций против страны-агрессора за ее вторжение в Украину.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на МИД Австрии. В открытом доступе соответствующего заявления австрийского министерства еще нет.

"Австрия поддерживает дальнейшее давление на Россию и одобрит 19-й пакет санкций в понедельник", – частности, цитирует агентство министерство иностранных дел Австрии.

Почему Австрия была против санкций

Агентство отмечает, что ранее Вена требовала разморозить часть замороженных в Европе активов России, чтобы из этих денег компенсировать убытки австрийского банка Raiffeisen. Этот банк все еще работает в РФ, причем платит штрафы, наложенные на него российским режимом. Эти штрафы Австрия и пыталась покрыть из замороженных активов страны-агрессора.

Так или иначе, другие страны не согласились с позицией Австрии. А поскольку пакет требует единодушного принятия всех 27 стран-членов ЕС, Австрия в конце концов заявила о поддержке санкций.

Что в новом пакете санкций

Еврокомиссия в 19-м пакете ограничений, среди прочего, предложила досрочно запретить импорт российского газа в ЕС. Это считается главным аспектом новых санкций.

Также новые санкции будут включать полный запрет транзакций с российскими энергогигантами "Роснефть" и "Газпромнефть". Предлагаются отдельные санкции против нефтеперерабатывающих заводов, трейдеров, нефтехимических компаний, которые сотрудничают с РФ в третьих странах (включая Китай).

Под обязательные ограничения также попадают еще 118 танкеров из "теневого флота", с помощью которых Кремль продает нефтепродукты в обход ценового потолка. Таким образом, в целом под санкциями ЕС окажется более 560 судов.

В пакете также фигурируют запрет использования российской платежной системы "Мир" и ограничения для криптовалютных платформ и транзакций с криптовалютами.

Как сообщал OBOZ.UA, комитеты Европейского парламента поддержали проекты указанных ограничений. Более того, предполагается, что запрет импорта в ЕС российских газа и нефти начнет действовать на год раньше – начиная уже с 1 января 2026 года.

