'Евросоюз показал свою силу': Финляндия готовит 30-й пакет военной помощи Украине

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил, что страна готовит 30-й пакет военной помощи для Украины. Он подчеркнул, что каждая политическая сила в Финляндии поддерживает борьбу украинцев.

Такое заявление Петтери Орпо сделал на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Антониу Коштой в понедельник, 8 сентября, в Хельсинки.

"Должны найти путь поддержать Украину"

Глава финского правительства призвал продолжить поддержку Украины в ее борьбе с агрессией России.

"Евросоюз показал свою силу в ходе этой войны – российской агрессии против Украины, и нам нужно продолжать делать это вместе. Если 26 государств-членов желают помогать Украине, мы должны найти путь, как поддержать Украину", – сказал он.

Петтери Орпо напомнил, что Финляндия уже предоставила Украине 29 пакетов военной помощи и "сейчас готовит следующий".

"Мы являемся активной частью Коалиции желающих и гордимся ролью, которую наш президент играет", – заявил чиновник.

Орпо добавил: каждая политическая сила в Финляндии поддерживает Украину.

Говоря о санкционном давлении на Россию, Орпо уделил особое внимание борьбе с "теневым флотом" Москвы, который финансирует военную машину диктатора Владимира Путина.

Также теневой флот создает угрозы странам Балтии, в частности экологического характера.

Что известно о помощи Финляндии

По состоянию на май 2025 года Финляндия предоставила Украине более 2,7 млрд евро военной помощи с начала полномасштабного вторжения России.

Также Хельсинки предоставили почти 90 млн евро финансовой поддержки и 816 млн евро гуманитарной помощи, заявил тогдашний премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 28 мая на совместной пресс-конференции с Петтери Орпо.

Финляндия также передала энергетическое оборудование, трансформаторы, генераторы, электродвигатели и сделала вклад в гуманитарное разминирование Украины на 8 млн евро.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Финляндии засекречивает информацию об экспорте оружия в Украину. В минобороны страны заявили, что это связано с изменением ситуации в области глобальной безопасности.

