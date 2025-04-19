Финляндия засекретила поставки оружия в Украину: в чем причина

Правительство Финляндии начало засекречивать информацию об экспорте оружия в Украину. В Министерстве обороны заявили, что это связано с изменением ситуации в области глобальной безопасности.

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Таким образом экспорт оружия из Финляндии претерпел изменения прежней практики. Об этом сообщает издание Yle.

По словам представителя Центра исследований мира и конфликтов в Тампере Кари Паасонена, с 2000 по 2020 год не было ни одного решения о выдаче экспортной лицензии, требующего засекречивания. Согласно журналистскому расследованию, первая засекреченная экспортная лицензия была предоставлена в июне 2021 года. С тех пор правительство Финляндии выдало 19 засекреченных экспортных лицензий для восьми стран.

При этом отмечается, что секретность вводится по просьбе экспортера или получателя. По информации журналистов, одной из стран, запросивших секретность, является Израиль. Одна0ок наиболее часто секретные поставки оружия осуществляются в Украину.

Министерство обороны объясняет новую практику изменившейся ситуацией в области глобальной безопасности. Эксперт по вопросам торговли оружием считает нововведение проблематичным.

Паасонен заявил, что эксперт оружия является политическим решением, и почти вся информация о нем поступает от финских властей. Следовательно, если власти делятся информацией меньше, то у граждан становится меньше возможностей оценивать действия руководителей государства.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа фактически не ведет серьезных дискуссий о следующем пакете военной помощи для Украины. При этом нынешняя поддержка, которая была принята в последние месяцы правления администрации Джо Байдена, уже исчерпывает себя.

Ранее сообщалось, что Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. В него вошли самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, ракеты системы ПВО IRIS-T, бронетехника и пехотное вооружение.

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