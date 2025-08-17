Европейские любимцы Трампа поедут с Зеленским в Белый дом 18 августа – Politico

Европейские союзники Украины планируют сопровождать президента Владимира Зеленского в Вашингтон 18 августа. Они намерены укрепить его позиции на переговорах с президентом США Дональдом Трампом и избежать повторения конфликта в Белом доме.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов и осведомленные источники. Они говорят, что таким образом, Европа стремится исключить повторение "засады" для украинского лидера, которая может разрушить отношения между политиками в этот деликатный момент.

С Зеленским поедут любимцы Трампа

По данным издания, на переговорах президента Украины будет сопровождать коллега из Финляндии Александр Стубб, который является одним из любимых собеседников Трампа. Предполагается, что он поможет предотвратить любые конфликты, а также убедить американского лидера включить Европу в любые дальнейшие переговоры.

Также источники Politico информируют, что в США может прибыть и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который выстроил тесные отношения с республиканцем. В свою очередь газета Il Fatto quotidiano сообщила, что на эту встречу планирует поехать и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"Европа и Украина считают понедельничный саммит в Вашингтоне ключевым, чтобы убедить Трампа не соглашаться на неприемлемые для Киева условия, в частности о передаче России украинских территорий, которые Москва лишь частично контролирует", – процитировало издание свои источники.

Аналитики отметили, что объятия Трампа с Путиным во время встречи на Аляске 15 августа вызвали беспокойство в Европе: там опасаются, что президент Украины не получит такого же дружественного отношения.

"Очевидно, что результаты саммита на Аляске вызвали беспокойство в Европе, ведь Трамп, похоже, принял значительную часть аргументов Путина", – заявил сотрудник Европейского совета по международным отношениям Камиль Гран.

По его словам, саммит не был катастрофой, однако "европейцы определенно обеспокоены направлением, в котором все движется". Именно поэтому союзники стремятся избежать любой "драмы" во время предстоящего визита Зеленского.

Politico пишет, мол, европейские чиновники вздохнули с облегчением, что Трамп не заключил никакой сделки с Путиным, но разочарованы тем, что вопрос о строгих вторичных тарифах для стран, покупающих российскую нефть, был снят с повестки дня.

Что предшествовало

Утром 16 августа Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Впоследствии к нему присоединились европейские лидеры и диалог длился полтора часа. Президент США проинформировал коллегу о встрече с российским диктатором на Аляске 15 августа, об основных пунктах их переговоров.

Президент Украины подчеркнул, что все детали по завершению убийств, завершению войны он собирается обсудить с Трампом в Вашингтоне 18 августа.

Днем 17 августа президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры собрались провести новый саммит "коалиции желающих". Европейские политики отметили, что собираются для обсуждения российско-американского саммита на Аляске и предстоящей встречи в Белом доме, куда они также приглашены.

Как сообщал OBOZ.UA, издание The Sun пишет, что Путин превратил визит Зеленского в Белый дом на минное поле. Они обратили внимание, как после саммита Трамп перешел от требований немедленного прекращения огня к призывам о полном мирном соглашении, а именно такой вариант устраивает российского диктатора, который хочет подтолкнуть президента Украины к капитуляции.

