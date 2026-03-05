Израиль обеспокоен, что США и Иран могли обсуждать прекращение огня за его спиной – Axios

В начале этой недели израильская разведка получила информацию, которая вызвала подозрения относительно контактов между Ираном и администрацией Дональда Трампа для обсуждения прекращения огня. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Белому дому за разъяснениями.

Видео дня

Он позвонил представителям администрации в понедельник и спросил, происходили ли такие переговоры или обмен сообщениями. Об этом пишет Axios со ссылкой на два информированных источника.

"Белый дом сообщил Биби (Нетаньяху – Ред.), что администрация Трампа не разговаривала с иранцами за его спиной", – сказал источник медиа.

Это обращение Нетаньяху свидетельствует о том, что израильское правительство обеспокоено сценарием, при котором США будут стремиться к прекращению огня до достижения всех военных целей Израиля.

Американский чиновник заявил, что специальный посланник Стив Уиткофф и советник и зять Трампа Джаред Кушнер почти ежедневно общаются с Нетаньяху, директором Моссада Давидом Барнеа и другими израильскими чиновниками, и что, несмотря на взлеты и падения в прошлом, координация в течение последнего месяца была очень тесной.

"Они знают, что мы не разговариваем с иранцами", – сказал чиновник.

Хотят ли в Иране переговоров?

Американский чиновник и другой информированный источник заявили, что иранцы в течение последних нескольких дней присылали сообщения администрации Трампа через страны Персидского залива и другие страны региона, но США не ответили.

"Мы отнеслись к этим сообщениям как к ерунде", – сказал американский чиновник изданию Axios.

Газета New York Times сообщила, что сотрудники Министерства разведки Ирана через разведывательное агентство третьей страны косвенно обратились к ЦРУ с предложением обсудить условия прекращения конфликта.

"Стив Уиткофф или Джаред Кушнер не имели никаких разговоров с Али Лариджани, Аббасом Арагчи или кем-либо другим из иранского режима с начала войны", – заявил американский чиновник на брифинге с журналистами во вторник.

Трамп также исключил любые переговоры с иранским режимом во вторник.

"Их противовоздушная оборона, военно-воздушные силы, военно-морской флот и руководство уничтожены. Они хотят переговоров. Я сказал: "Слишком поздно!" – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Axios раскрыли подробности разговора Трампа и Нетаньяху, после которого начались атаки на Иран. США и Израиль рассматривали возможность удара на неделю раньше, чем в субботу, но его отложили по разведывательным и оперативным причинам, в частности из-за непогоды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!