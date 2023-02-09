Зеленский и Макрон прибыли в Брюссель на саммит ЕС: президент Украины выступит с обращением

Президент Украины Владимир Зеленский после ряда важных для обороноспособности страны переговоров в Великобритании и Франции прибыл с официальным визитом в Бельгию. Туда глава украинского государства отправился вместе с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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В Брюсселе Зеленский выступит на пленарном заседании Европейского парламента. Об этом сообщает издание BFM TV.

Также у Зеленского запланированы другие встречи в Брюсселе. Ожидается, что украинский президент будет выступать в Европейском парламенте на краткой одночасовой сессии. После этого Зеленский также посетит саммит ЕС.

По информации СМИ, Зеленский и Макрон отправятся в Бельгию с авиабазы ​​Виллакубле для встречи на высшем уровне, во время которой украинский президент намерен еще раз запросить поставки самолетов.

Примечательно, что украинского лидера ждут в качестве почетного гостя на саммите ЕС, где он намерен просить союзников Украины о дополнительной военной помощи. По предварительным данным, речь пойдет о боевых самолетах.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон поддержал формулу мира, предложенную Украиной для окончания войны с государством-террористом Россией. Он подчеркнул, что Киев может рассчитывать на помощь Парижа в установлении справедливого мира.

Ранее сообщалось, что Зеленский после визита в Лондон прилетел в Париж для встречи с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Главы Германии, Франции и Украины проведут трехсторонние переговоры. Все детали – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, с тех пор как президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что "унижать" Россию – опасно, а его слова о том, что российскому диктатору Владимиру Путину необходимо "сохранить лицо", стали мемом, прошло менее года. Однако за это время Макрон существенно изменился.

К слову, Великобритания рассматривает возможность передачи британской боевой авиации Украине. Премьер-министр государства Риши Сунак дал поручение британскому министру обороны Бену Уоллесу определить, какие именно военные самолеты Лондон потенциально может предоставить украинской армии.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон готов приступить к обучению украинских летчиков пилотированию боевых самолетов "Тайфун". Это станет первым шагом к передаче истребителей в виде военной помощи Украине.

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