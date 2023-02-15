'Мы значительно усиливаем поддержку Украины': в Швеции ответили, могут ли предоставить истребители Gripen, и назвали приоритеты в помощи

Швеция получила запрос Киева о предоставлении истребителей Gripen. Однако на данный момент существуют ограничения относительно такой военной помощи.

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Об этом 15 февраля, перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе рассказал журналистам министр обороны Швеции Пол Йонсон. Он отметил, что о предоставлении боевых самолетов Швецию просил и президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас мы встаем перед ограничениями в связи с тем, что эти самолеты очень важны и для поддержания нашей территориальной целостности и суверенитета. Это будет серьезным препятствием в плане ресурсов нашей национальной обороны", – сказал Йонсон.

Он добавил, что приоритет в военной поддержке Украины для Стокгольма – это укрепление украинской ПВО. Этот вопрос Йонсон обсудил накануне с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Кроме того, Швеция работает с другими странами в данном направлении.

По словам министра обороны Швеции, Стокгольм уже предоставил Украину около 1 миллиарда евро военной помощи и готов увеличивать ее:

"Мы уже на следующей неделе начнем передавать и обучать украинских военных на более чем 50 боевых машинах CV-90. Мы предоставляем разные средства ПВО, зимнюю одежду и решительно настроены усилить поддержку Украины".

Gripen (полное название Saab JAS 39 Gripen) – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, который производит компания Saab. Официально принят на вооружение шведских ВВС в 1997 году. Gripen экспортировали в Чехию, Венгрию, Южно-Африканскую Республику, Таиланд и Бразилию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Резников по итогам первого дня "Рамштайна" заявил, что дискуссии о предоставлении Украине истребителей продолжаются.

Напомним, 14-15 февраля в Брюсселе проходит заседание министров обороны более 50 стран в формате "Рамштайн". На нем обсуждают предоставление Украине бронетехники, дальнобойных ракет и истребителей, способных переломить ход войны.