Текущий 2025 год станет годом с наименьшими объемами предоставленной Украине западными союзниками военной помощи за все время полномасштабной российской агрессии. В частности, полностью отсутствует помощь со стороны США – и Европа не сможет полностью ее компенсировать.

Несмотря на то, что некоторые союзники, как Германия, Великобритания и Франция, помогают значительно больше, чем раньше, в целом уровень военной помощи уменьшился. Об этом со ссылкой на данные Ukraine Support Tracker пишет DW.

По подсчетам исследователей проекта, в сентябре-октябре этого года военная помощь Европы Украине составила 4,2 млрд евро. Этих средств явно недостаточно для компенсации утраченной при администрации президента Дональда Трампа помощи от США.

"В то же время увеличился разрыв внутри самой Европы. Так, Германия, Франция и Великобритания значительно увеличили объемы помощи Киеву, однако в относительном выражении они остались ниже уровня помощи от скандинавских стран. Италия и Испания предоставили лишь незначительную помощь", – говорится в сообщении Ukraine Support Tracker.

Значительное сокращение помощи со стороны Европы фиксируется во втором полугодии года: в течение первых 6 месяцев 2025-го она была рекордной.

Тенденция к сокращению объемов помощи стала заметной уже летом и сохранилась в первые два месяца осени (обработанные исследователями данные охватывают 10 месяцев с октябрем включительно). Если ситуация останется неизменной и темпы помощи не вырастут – Европа в этом году не сможет компенсировать отсутствие помощи со стороны США.

Для сравнения: если в 2022-2024 годах объемы помощи западных союзников Украине (с учетом не только Европы, а также США и других "доноров" составляли в среднем около 41,6 млрд евро в год, то за неполный 2025-й речь идет о 32,5 млрд евро. Чтобы "догнать" показатели прошлых лет, не хватает еще 9,1 млрд евро. То есть Европа должна была бы как минимум удвоить ежемесячную помощь.

"На основе данных, доступных до октября, Европа не смогла поддержать динамику первого полугодия 2025 года", – отметил руководитель программы Ukraine Support Tracker Кристоф Требеш.

Он скептически оценивает способность Европы "наверстать упущенное" и полностью компенсировать отсутствие американской помощи до конца года.

"Если такая низкая динамика сохранится, 2025 год станет годом с наименьшими объемами новой помощи для Украины со времени российского вторжения в 2022 году", – подчеркнул Требеш.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на днях Трамп похвастался разницей в подходах к помощи Украине, которых придерживается его администрация с подходами времен Джо Байдена. Он снова принялся рассказывать о мифических 350 млрд долларов, которые якобы передала Украине администрация его предшественника. Себя же Трамп похвалил за то, что "не дал ничего" жертве российской агрессии, которую – прежде всего благодаря США – в свое время лишили ядерного оружия за пустые "гарантии" безопасности по Будапештскому меморандуму.

Интересно, что отсутствие помощи Украине Трамп считает своим достижением на фоне роста количества американцев, которые поддерживают продолжение поддержки жертвы агрессии. Согласно результатам одного из последних опросов, 83% избирателей Трампа хотят сохранить как минимум обязанности США в Европе, в частности, в отношении Украины и НАТО. Только 15% опрошенных хотят, чтобы США полностью прекратили поддержку нашей страны.

Также 72% избирателей Трампа убеждены, что Вашингтон должен помогать Киеву привлечь РФ к ответственности за совершенные ею преступления, 76% опрошенных – поддерживают ограничения на экспорт российских энергоносителей.

Большинство граждан США также возлагают на российского диктатора Владимира Путина ответственность за продолжение войны.

