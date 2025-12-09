"Байден дал 350 млрд долларов Украине. Вы знаете, что я им дал? Ничего": Трамп похвастался разницей в подходах к помощи. Видео

Американский лидер Дональд Трамп снова заговорил о предоставлении помощи Украине и похвастался разницей в подходах. По его словам, бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден предоставил Киеву 350 млрд долларов.

В то же время сам Трамп подчеркнул, что не дал ничего, кроме "Джавелинов". Об этом он заявил отвечая на вопрос журналистов.

Что известно

Глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что Байден, по его мнению, излишне вкладывался в Украину.

"Байден дал Украине 350 миллиардов долларов. Знаете, что я им дал? Ничего. Ну, я дал им (украинцам. – Ред.) Javelin в начале, они подбили танки", – сказал глава Белого дома.

Он также добавил, что предшественник Байдена, Барак Обама, дал украинцам только одеяла.

Вместе с тем Трамп заговорил о потерях в войне и отметил, что в течение прошлого месяца на фронте погибло 27 тыс. военнослужащих, "преимущественно украинские солдаты и российские солдаты".

Американский лидер добавил, что из-за войны много людей погибает, поэтому он заинтересован в том, чтобы это закончились.

Напомним, недавно Трамп резко раскритиковал Европу и заявил, что она якобы движется "в плохом направлении" и ей нужно быть очень осторожной.

Как писал OBOZ.UA, также Трамп заявил, что его "мирный план" якобы устраивает российского диктатора Владимира Путина. При этом он добавил, что "разочарован" украинским президентом Владимиром Зеленским, потому что он, мол, предложения Штатов до сих пор "не прочитал".

