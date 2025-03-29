Европа должна создать мощные вооруженные силы, способные воевать без США, – Княжицкий

Европа начала менять свои подходы к безопасности после начала полномасштабного вторжения России и тогда, когда стало ясно, что Дональд Трамп может вернуться к власти в США, что в конце концов и произошло. Теперь европейские страны должны создать такие вооруженные силы, которые будут способны вести полноценные боевые действия без участия Соединенных Штатов.

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Об этом заявил народный депутат Николай Княжицкий во время круглого стола Консорциума оборонной информации по теме "Роль и место Украины в формировании европейской системы безопасности и обороны". Мероприятие состоялось 28 марта в Украинском кризисном медиацентре, передает "Еспресо".

"Время, когда Европа получала дешевые энергоносители от России и военную защиту от США, завершилось. Сегодня Европа должна создать собственные мощные вооруженные силы, способные вести полноценные боевые действия без участия США", – отметил политик.

Княжицкий также обратил внимание на изменение подходов Европы к присутствию европейского контингента на территории Украины. По его словам, это переход отношений между ведущими европейскими странами и Украиной к уровню фактического военного союза.

Депутат подчеркнул, что решение об отправке начальников Генштабов Великобритании и Франции в Украину – это не просто символический шаг.

"Это замена американской военной координации в вопросе стратегического и оперативного планирования военных действий в Украине, подготовка к присутствию европейского контингента на территории Украины", – сказал он.

По мнению Княжицкого, именно Украина будет играть ключевую роль в новой европейской системе безопасности.

"Украина имеет самую большую армию в Европе с реальным боевым опытом и именно она защищает восточный фланг, где сосредоточены наибольшие угрозы европейской безопасности. Любая европейская оборонная система будет невозможна без Украины", – объяснил он.

Напомним: президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что франко-британская миссия отправится в Украину "в ближайшие дни" для работы по укреплению украинской армии. Также возможно развертывание сил стран-союзников после возможного мирного соглашения.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта в Париже состоялся саммит "коалиции желающих", в котором принял участие президент Владимир Зеленский. Лидеры европейских государств обсудили совместные усилия по прекращению огня в Украине, будущую модель ВСУ и возможное размещение военного контингента в случае перемирия.

Премьер-министр Британии Кир Стармер приветствовал тот факт, что Европа "мобилизуется" для мира в Украине. Политик подчеркнул, что это происходит "в масштабах, которые не видели десятилетиями".

Зеленский отметил важность участия Европы в переговорах по войне в Украине. Он подчеркнул, что Европа должна быть обязательно представлена за столом переговоров. В частности, представлять ее интересы будут Великобритания и Франция.

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