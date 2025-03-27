'Европа однозначно должна быть за столом переговоров': Зеленский рассказал о роли Британии и Франции

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность участия Европы в переговорах по войне в Украине. Он подчеркнул, что Европа должна обязательно быть представлена за столом переговоров.

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В частности, представлять ее интересы будут Великобритания и Франция. Об этом глава государства заявил в четверг после саммита "коалиции желающих", сообщает корреспондент OBOZ.UA.

"Сегодня мы договорились, что Европа однозначно должна быть за столом переговоров. И Европу за этим столом будут представлять Великобритания и Франция (Стармер и Макрон). Это мы должны передать США", – сказал он.

Зеленский отметил, что Украине очень важно, чтобы международное сообщество поддерживало его в отстаивании территориальной целостности.

"Очень важно, что все выступают за поддержку Украины и выступают не сдавать интересы Украины, не признавая российской юридически ни одну из территорий, которую Россия оккупировала. Ведь из США мы слышали сигналы о компромиссах. В Саудовской Аравии мы об этом не говорили. Никто не будет дарить Путину наши земли. Они нарушили международное право и должны за это отвечать", – подчеркнул президент.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что франко-британская миссия отправится в Украину "в ближайшие дни" для работы по укреплению украинской армии. Также возможно развертывание сил стран-союзников после возможного мирного соглашения.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта в Париже состоялся саммит "коалиции желающих", в котором принял участие президент Владимир Зеленский. Лидеры европейских государств обсудили совместные усилия по прекращению огня в Украине, будущую модель ВСУ и возможное размещение военного контингента в случае перемирия.

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