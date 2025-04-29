"Германия должна быть основой НАТО в Европе": Штайнмайер озвучил планы по укреплению Бундесвера и поддержке Украины

Российский диктатор Владимир Путин своим полномасштабным вторжением в Украину вернул войну в Европу, поэтому НАТО обязано показывать силу. В то же время, Германия должна быть основой Североатлантического Альянса в Европе и крупнейшим сторонником Украины, отстаивая ее свободу и европейское будущее.

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Об этом сказал федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на церемонии в Брюсселе по случаю 70-й годовщины членства страны в НАТО, передает Укринформ. Он подчеркнул, что Путин бросает вызов Европе, поэтому стоит делать больше для своей защиты.

"Сегодня, когда война Путина против Украины бурлит в полной мере, а США оказывают огромное давление на своих европейских союзников, Германия должна играть ключевую роль... Вы можете рассчитывать на нас", – заявил Штайнмайер.

Президент отметил, что самая важная задача нового немецкого правительства – укрепить Бундесвер и инвестировать в свою оборонную промышленность. Он заверил, что ФРГ сделает все возможное, чтобы выполнить свои обязательства по региональным планам НАТО.

Штайнмайер добавил, что плохо вооруженная Германия большей угрозой для Европы, чем хорошо вооруженная. Он призвал своих собственных сограждан воспринять эту новую реальность, сколь бы трудными ни были исторические воспоминания.

Что касается Украины, то Берлин и дальше будет оставаться крупнейшим сторонником Украины в Европе, "отстаивая ее свободу, суверенитет и европейское будущее", сказал президент.

"И мы будем стремиться к тому, чтобы Германия с ее вооруженными силами и инфраструктурой стала основой конвенционной обороны в Европе", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия будет и дальше поставлять оружие Украине. Это будет происходить, даже если Соединенные Штаты прекратят свою помощь.

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