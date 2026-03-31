'Этого лжеца давно следовало бы устранить': в МИД ответили на обвинения Иравани в 'активном участии' Украины в войне против Ирана

В Министерстве иностранных дел Украины назвали лжецом постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани. Последний обвинял Киев в якобы соучастии в войне США и Израиля против Тегерана.

На заявление Иравани ответил Георгий Тихий, представитель украинского внешнеполитического ведомства. На платформе X (Twitter) он иронично прокомментировал высказывания так называемого дипломата:

"Как понять, врет ли представитель иранского режима? Если его губы двигаются, значит, врет".

Тихий напомнил, что во время российской полномасштабной войны Кремль активно применяет созданные Ираном "Шахеды". Почти 60 000 этих дронов-камикадзе поразили Украину с 2022 года. В то же время "ни один украинский беспилотник никогда не поражал Иран".

Представитель МИД резко раскритиковал Иравани. "Этого лжеца давно надо было бы устранить вместе с его режимом", – написал он.

Что именно Амир Саид Иравани заявил об Украине

Постоянный представитель Исламской Республики при ООН направил письмо генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу, в котором пожаловался на Украину.

Иравани прямо обвинил наше государство в содействии войне. Мол, такие действия являются "активным участием в военной агрессии против Исламской Республики Иран".

Также он уверял, что Киев, отправив экспертов на Ближний Восток, якобы нарушает международное право. Тегеран рассматривает это как участие в действиях против суверенитета страны.

