СБУ задержала российскую корректировщицу и ликвидировала оккупанта 'Шамана', который прятался в ее доме. Фото

Безработная жительница Лимана прятала у себя дома российского штурмовика с позывным "Шаман". Она также помогала оккупантам корректировать огонь по родному городу и его окрестностям.

Видео дня

Предательницу спецназовцы совместно с военными разоблачили и поместили под стражу, оккупанта же ликвидировали, когда он оказал вооруженное сопротивление при задержании. Подробности раскрыли в Службе безопасности Украины.

Что известно

"Служба безопасности во взаимодействии с подразделениями Вооруженных Сил Украины задержала в Донецкой области российскую агентку и ликвидировала боевика РФ, которого она прятала в собственном доме", – указано в сообщении.

По данным следствия, российский военный с позывным "Шаман" из рядов 31-го мотострелкового полка 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ, пробрался в Лиман для разведки позиций Сил обороны в прифронтовой общине.

Он установил связь с местной безработной, которая согласилась скрывать его в своем доме.

Оккупант привлек женщину к корректировке вражеского огня по украинским войскам на территории Лимана и его окрестностях. Она разведывала места базирования Сил обороны, как бы "прогуливаясь" по городу и пригороду.

Затем предательница передавала геолокации потенциальных "целей" российскому боевику, который по рации передавал своему командованию координаты для обстрела.

"Сотрудники СБУ заблаговременно задокументировали разведактивность вражеской "пары" и провели мероприятия по обеспечению безопасности позиций защитников Лимана", – указано в сообщении СБУ.

Предательницу спецназовцы задержали, ей сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас вражеская корректировщица находится под стражей и ждет суда, который может приговорить ее к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Ее "сожитель"-оккупант во время спецоперации по разоблачению вражеской ячейки оказал вооруженное сопротивление – и был уничтожен украинскими воинами.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 24 мая, в Одессе взорвался автомобиль. В результате взрыва пострадали два человека, которые находились в салоне машины. В СБУ взрыв квалифицировали как теракт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!