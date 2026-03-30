Тегеран обвинил Украину в 'активном участии' в войне против Ирана и пригрозил 'ответственностью'

Украина якобы участвует в военных действиях против Ирана, заявил постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани. Соответствующее письмо он направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и Совету Безопасности, его обнародовали в понедельник, 30 марта.

Видео дня

О содержании документа сообщили международные медиа со ссылкой на иранские государственные источники. В частности, в материале NBC News говорится, что письмо распространило официальное агентство IRNA, а сам Иравани прямо обвинил Украину в содействии военным действиям против Ирана. Он написал, что такие действия "составляют активное участие в военной агрессии против Исламской Республики Иран".

Позиция Тегерана

В письме Иравани отметил, что Украина, признав отправку экспертов на Ближний Восток, якобы нарушает международное право. По его словам, речь идет о "помощи или содействии в совершении международно-противоправного деяния".

Дипломат также заявил, что предоставление "оперативной и технической помощи", которая может влиять на применение силы, рассматривается Тегераном как участие в действиях против суверенитета страны. Иранская сторона указывает, что такие шаги могут иметь последствия в виде международной ответственности.

Иравани отдельно упомянул удары по промышленной инфраструктуре. Он заявил, что целенаправленное поражение гражданских объектов с целью экономического давления или коллективного наказания "может представлять серьезные нарушения международного гуманитарного права, включая военные преступления".

Что известно сейчас

В обращении к ООН иранская сторона не привела конкретных деталей относительно масштабов или форм участия Украины. В то же время упор сделан на самом факте присутствия украинских специалистов в регионе, что, по версии Тегерана, и стало основанием для таких обвинений.

Письмо адресовано руководству ООН и членам Совета Безопасности, что означает попытку вынести вопрос на международный уровень. Но по состоянию на данный момент реакции от самой организации или отдельных государств не обнародовались.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран отклонил предложение США о прекращении войны. Среди ключевых предложений Вашингтона была передача под международный контроль 440 килограммов высокообогащенного урана, хранящегося на территории Ирана. Также отдельное место в плане занимает ситуация вокруг Ормузского пролива, поскольку с начала войны Иран фактически блокировал его, что сократило поставки нефти и природного газа, приведя к резкому росту цен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!