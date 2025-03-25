'Это в нашей стратегии': Зеленский объяснил, почему прекращение огня не является уступками со стороны Украины. Видео

Любые договоренности Украины со страной-агрессором РФ по частичному или полному перемирию на линии фронта являются стратегией украинской стороны в начавшихся переговорах с захватчиками. Украина готова соблюдать договоренности о прекращении огня; очевидно, оккупанты к этому не готовы. Таким образом, любые нарушения со стороны россиян вернутся в Украину козырями – в виде дополнительных давления и санкций против РФ, в виде оружия и другой помощи.

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Так объяснил президент Украины Владимир Зеленский позицию украинских переговорщиков. Глава государства акцентировал внимание – пока в переговорах вопросов украинских территорий не поднимался. То есть соглашение о прекращении огня не является уступками за счет наших земель и границ.

"Пока вопросов территорий нет. Поэтому все равно что они (российская сторона. – Ред.) говорят – мы с вами должны идти в русле нашей стратегии. Я считаю, что какие бы решения по прекращению огня ни были, даже частичные, они в нашей стратегии", – заявил украинский лидер.

Президент объяснил – таким образом мы демонстрируем, что хотим именно окончание войны.

"Мы этого хотим и идем к этому. Поэтому когда они начинают выкручивать, что речь не о полном прекращении, а частичном, не в этой области, а в этом регионе – это все равно проигрыш для того, кто действительно хочет продолжать войну. Поэтому он будет срывать какие-либо договоренности", – отметил Владимир Зеленский.

По его словам, для нас сейчас главное – это "безусловно договариваться о том или ином прекращении огня".

"Как только мы договариваемся – мы свою работу проделали. Далее – американская сторона. Она мониторит. И тогда у нас уже есть вопросы к американской стороне. Если русские нарушают это – у нас тогда, у меня тогда конкретный вопрос к президенту Трампу: "Вы действительно пытались, все правильно, но вот нарушения, вот доказательства. Поэтому мы просим давление, просим санкции, просим оружие", – объяснил украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, в Саудовской Аравии прошел новый раунд переговоров между Украиной и США. Как и на предыдущей встрече, делегации обсудили возможное перемирие между Киевом и Москвой. Украина и США договорились об установлении тишины на море и свободного судоходства, а также о прекращении атак на энергетику.

Известно, что Белый дом стремится достичь соглашения о перемирии между Украиной и РФ до 20 апреля, когда православные и католики будут отмечать Пасху. В то же время в США признают, что сроки могут сместиться с учетом разрыва между позициями сторон войны.

Страна-агрессор Россия во время переговоров 24 марта в Саудовской Аравии потребовала полного контроля над четырьмя регионами Украины. Речь идет о всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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