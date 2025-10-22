Это стратегический вопрос: Зеленский объяснил, почему Украина выбрала самолеты Gripen

Украина сознательно определила истребители JAS 39 Gripen приоритетом в усилении своего воздушного флота. Этот выбор сделан после сравнения различных платформ и с учетом стратегических потребностей армии.

Видео дня

Об этом сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции со шведским премьером Ульфом Кристерссоном. Глава государства отметил, что украинская сторона хорошо ознакомлена с возможностями этих самолетов и понимает их преимущества.

Президент подчеркнул, что Украина уже использует самолеты, отличные от советских моделей. В то же время он отметил, что Gripen является стратегически важным направлением развития украинских Воздушных сил.

"Мы знаем много о ваших самолетах, можем сравнить их с другими платформами. И если смотреть стратегически – есть три лучшие системы, среди которых приоритетом для нашей армии является Gripen. Поэтому мы выбрали именно их", – отметил Зеленский.

Что предшествовало

В среду, 22 октября, президент Украины Владимир Зеленский и шведский премьер-министр Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей. Этот документ открывает путь к получению Украиной шведских многоцелевых истребителей четвертого поколения Gripen.

Предварительно контракт рассчитан на более 100 единиц таких истребителей. Первые поставки самолетов должны состояться уже в следующем году. Согласно договоренности, Украина планирует закупить 100-150 новых истребителей JAS 39 Gripen E.

Что известно о JAS 39 Gripen

JAS 39 Gripen – это многоцелевой истребитель четвертого поколения шведского производства, созданный компанией Saab. Самолет способен выполнять широкий спектр боевых задач: от завоевания превосходства в воздухе и ударов по наземным целям до разведки и перехвата.

Gripen может взлетать с коротких взлетно-посадочных полос и действовать в условиях ограниченной инфраструктуры. Gripen также применяется для патрулирования воздушного пространства, в частности в рамках миссий НАТО.

Аббревиатура JAS означает Jakt (истребитель), Attack (штурмовик) и Spaning (разведчик).

Среди главных преимуществ истребителя – экономичность, мобильность и возможность использования даже с автодорог, что повышает живучесть в боевых условиях. Обновленные модификации оборудованы радаром AESA и современными системами радиоэлектронной борьбы.

Кроме Швеции, Gripen находится на вооружении у Чехии, Венгрии, Южно-Африканской Республики и Таиланда.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Бельгии Тео Франкен объяснил, когда его страна сможет передать Украине свои истребители F-16. По его словам, это станет возможным после того, как Бельгия получит и запустит в действие новые самолеты F-35.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!