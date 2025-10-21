Когда Украина получит истребители F-16 от Бельгии: министр назвал сроки

Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, когда его страна сможет передать Украине свои истребители F-16. По его словам, это станет возможным после того, как Бельгия получит и запустит в действие новые самолеты F-35.

Об этом он заявил 21 октября во время выступления на форуме Центра европейской политики (EPC) в Брюсселе. Как сообщила корреспондент Радио Свобода, Франкен уточнил, что первые три F-35 уже прибыли в Бельгию, однако пока не введены в эксплуатацию. По оценкам министра, на это понадобится около года или полтора. После достижения оперативной способности Бельгия сможет начать передачу своих F-16 Украине.

План перехода на F-35

Франкен подчеркнул, что развертывание F-35 является важной фазой для бельгийских ВВС и прямо влияет на возможность передать F-16. Министр пояснил, что его страна имеет ограниченные мощности DCA (Defensive Counter Air) и в то же время участвует в миссии ядерного сдерживания НАТО.

"Это очень важная фаза, я всегда объясняю это украинцам. Как только мы сможем – мы передадим. Но не забывайте, что наша страна имеет мощности DCA и играет важную роль в политике ядерного сдерживания НАТО. Это краеугольный камень нашей доктрины", – отметил он.

По его словам, переход на новую систему вооружений является не только техническим, но и стратегическим вопросом, ведь Бельгия должна сохранять баланс между собственной обороной и поддержкой союзников.

Сроки и ожидания Украины

Бельгия является частью международной коалиции стран, которые готовят передачу Украине F-16. Ранее Тео Франкен предполагал, что Брюссель "попытается сделать это даже раньше запланированного срока", хотя конкретных дат не называл.

По данным правительства Бельгии, график передачи самолетов зависит от темпов поставок новых F-35 из США. Сейчас ожидается, что это может произойти в 2026 году. Еще в марте бельгийские власти признавали, что процесс задерживается именно из-за позднего прибытия американских истребителей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что массированную воздушную атаку российских захватчиков 20 сентября отражали Воздушные силы ВСУ. Работали зенитные ракетные системы, расчеты мобильных огневых групп (МОГ) и, "конечно, пилоты F-16". Причем "львиная доля сбитых сегодня Х-101" именно на счету украинских Fighting Falcons.

