'Это решающий момент для будущего Европы': сенатор Грэм призвал Запад не верить Путину и остановить его в Украине. Видео

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли остановится на Украине, разве что если расходы РФ на войну станут более существенными. Если агрессора не остановят в нашей стране, он продолжит двигаться дальше – целями могут быть Молдова, Грузия или даже Польша.

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Соответствующее заявление сделал сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он отметил, что Путин, которому уже более 70 лет, имеет большие амбиции. К тому же, он до сих пор гневается из-за распада СССР и упадка Российской империи.

"Мы должны не верить Путину", – сказал американский политик.

Он добавил, что если Китай и Индию не заставят прекратить подпитывать российскую военную машину, война РФ против Украины будет продолжаться.

"Если у нас не будет европейских войск на местах, и если Украина не будет участвовать в мирных переговорах, эта война продолжится. Это решающий момент для будущего Европы. А если у нас будет плохая сделка для Украины, то Тайвань падет. Китай наблюдает. Иран наблюдает", – заявил Грэм.

Важно сплотить США и Европу для того, чтобы противостоять Путину. Над этим в частности работает президент Франции Эммануэль Макрон, сказал сенатор.

"Я согласен с Макроном. Китай не остановится, пока его не заставят. И ключевой момент – это Китай. Если нам удастся сделать эту войну дорогой для Китая, она закончится", – резюмировал он.

Грэм также отметил, что США не могут выйти из миротворческого процесса и прекратить помощь Украине, бросив ее на произвол судьбы, потому что это нанесет сокрушительный удар по репутации Соединенных Штатов и лично президента Дональда Трампа. Кроме этого, такое решение может окончательно разрушить мировую стабильность.

Как сообщал OBOZ.UA, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что завершение войны России против Украины возможно только при условии предоставления четких гарантий безопасности – в частности таких, которые сделают невозможным новую агрессию со стороны Кремля. Одним из вариантов он назвал автоматическое приобретение Украиной членства в НАТО в случае еще одного вторжения со стороны России.

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