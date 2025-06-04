'Будет хуже выхода из Афганистана': сенатор-республиканец предостерег Трампа от поражения Украины в войне. Видео

США не могут выйти из миротворческого процесса и прекратить помощь Украине, бросив ее на произвол судьбы, потому что это нанесет сокрушительный удар по репутации Соединенных Штатов и лично президента Дональда Трампа. Кроме этого такое решение может окончательно разрушить мировую стабильность.

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Об этом заявил сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм в интервью LCI. Он предостерег Трампа от необдуманных решений в отношении Украины.

По словам сенатора, Трамп хочет положить конец этой войне "не унижая Путина", поэтому он готов давить на Украину. А российский диктатор "играет в игру", не соглашаясь ни на что для достижения мира.

"Относительно Украины и России, если эта война закончится так, что сложится впечатление победы России, это подожжет весь мир", – заявил Линдси Грэм.

Он подчеркнул, что отказ США от Украины будет хуже вывода американских войск из Афганистана, который не только сделал Америку слабой в глазах мира, но и спровоцировал вторжение России в Украину.

"Я говорил об этом президенту Трампу частным образом, а теперь говорю публично: если эта война закончится так, что США покинут Украину, это будет хуже, чем Афганистан для глобальной стабильности", – сказал сенатор.

По мнению Линдси Грэма, Трамп не захочет, чтобы его имя ассоциировалось с таким провалом дипломатии.

Как сообщил OBOZ.UA, сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что Дональд Трамп стремится к поражению Украины в войне и фактически способствует Владимиру Путину. По его словам, президент США не создает никаких реальных последствий для России, а его заявления подрывают позиции Запада.

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