"Могу изменить решение": Трамп сказал, предоставит ли Украине ракеты Tomahawk

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает передачу крылатых ракет Tomahawk Украине. Однако он не исключил того, что когда-то может изменить свое мнение по этому поводу.

Об этом Трамп сказал 2 ноября во время общения с прессой на борту самолета Air Force One. Журналисты спросили, рассматривает ли он возможность передачи ракет Tomahawk Украине. Ответ главы Белого дома на этот вопрос был коротким.

"Нет. Не то чтобы я не мог изменить решение, но пока – нет", – сказал президент США.

Американского лидера также спросили, что стало бы последней каплей, которая докажет, что российский диктатор Владимир Путин не хочет завершать войну против Украины.

"Нет никакой "последней капли". Иногда нужно позволить конфликту выгореть. Они воюют, и воюют между собой", – заявил глава Белого дома.

Он также отметил, что для Путина это тяжелая война, добавив, что РФ потеряла много солдат – не исключено, что речь идет о миллионе оккупантов.

"Он потерял много солдат, возможно, миллион. Это очень много. И для Украины это тяжело. Для обеих сторон. Иногда нужно просто позволить, чтобы все дошло до конца", – сказал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ со ссылкой на чиновников писали, что Пентагон дал Белому дому "зеленый свет" на поставку Украине дальнобойных ракет Tomahawk, оценив, что это не окажет негативного влияния на американские запасы. Однако окончательное политическое решение осталось в руках президента США Дональда Трампа.

