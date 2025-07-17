"Это проверка": Бессмертный объяснил, что стоит за словами Трампа к Зеленскому по поводу ударов по Москве

Слова президента США Дональда Трампа о нанесении ударов по российской территории являются проверкой и информационной игрой. Американский президент, вероятно, был уверен, что эта фраза, озвученная в ходе телефонного разговора украинским президентом Владимиром Зеленским, появится в СМИ.

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В целом Трамп хотел, чтобы российский диктатор Владимир Путин услышал фразу об ударах по территории РФ как намек. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

По его словам, в разговорах партнеры иногда тестируют друг друга, и Трамп, безусловно, понимал, что фраза об ударах по российский территории выплывет наружу.

"И украинская сторона должна была ответить: мы бьем по законным военным целям. Если они в Москве – будем бить. А теперь посмотрите, как быстро он сам среагировал: на следующий день заявил, что по Москве бить не надо – там люди. То есть типичная информационная игра", – объяснил Бессмертный.

Дипломат отметил, что президент Соединенных Штатов хотел послать сигнал диктатору РФ, но не факт, что Путин об этом узнает, потому что он живет в отдельной реальности. Поэтом подобную риторику скорее можно трактовать как запугивание россиян.

"Это скорее страшилка для россиян: мол, Трамп "не против", и, если что – Москву могут задеть. Но сам Путин не будет реагировать. Он даже не узнает эти заявления. Если ему специально не принесут текст и не скажут, что надо ответить. Но воздействовать на него такими "поджарками" – это иллюзия. Человек, который так думает, просто не понимает, что имеет дело с клиническим параноиком", – заявил дипломат.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление американского президента Дональда Трампа о "дедлайне" в 50 дней для прекращения огня. По словам украинофоба, Трамп предъявил Кремлю "театральный ультиматум".

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп 14 июля заявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Президент США подчеркнул, что "очень недоволен" РФ и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если соглашение по Украине не состоится в течение 50 дней.

Ранее сообщалось, что военно-политическое руководство страны-агрессора России пытается уклониться от откровенного разговора о прекращении войны. Россияне называют требования о прекращении огня "странными" и утверждают, что любые требования к Москве "неприемлемы".

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