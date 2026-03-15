На 89-м году жизни умер Дед Толя: чем прославился 'самый известный дедушка Украины'. Фото и видео

15 марта умер известный в украинских соцсетях Дед Толя (Анатолий Ярославский), герой TikTok-канала did.tolya.vnuk. Ему было 88 лет.

Внук Александр Гусин, который снимал и публиковал в интернете развлекательные ролики со своим пожилым дедушкой, объявил о потере в TikTok и Instagram-аккаунтах. "Мы делали все, что возможно", – эмоционально сказал он.

Что известно о трагедии

Накануне Ярославскому Анатолию Ивановичу сделали плановую операцию в одной из больниц Каменца-Подольского – ампутацию правой ноги выше колена.

Сначала казалось, что мужчина перенес хирургическое вмешательство хорошо, но в воскресенье семья получила известие, что сердце 88-летнего дедушки не выдержало.

Кто такой Дед Толя

Житель Хмельницкой области получил широкую известность благодаря внуку Александру, который начал снимать с ним видеоролики для соцсетей. Кадры из жизни Деда Толи, его пение, щедрую брань, диалоги с родными можно найти в TikTok, Instagram, YouTube.

На страницу did.tolya.vnuk в TikTok подписано более 1,2 млн человек. Один из самых популярных постов – "авторское" исполнение песни Stefania (группы Kalush Orchestra) – посмотрели более 9 млн раз.

Зрители полюбили Анатолия Ивановича за его непосредственность и создали с ним немало интернет-мемов. Например, таких, где его плевок якобы взрывает Крымский мост или летит в портрет кремлевского диктатора Путина.

"Дедову славу сделала его нецензурная брань. Так, как дед Толя, в украинском TikTok не матерится никто", – рассказывал ранее Александр Гусин.

Кроме этого, Дед Толя и внук участвовали в юмористических передачах, таких как "Рассмеши комика".

