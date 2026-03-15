Сотрудники СБУ снова задержали работника НАБУ при исполнении: первые подробности

В воскресенье, 15 марта, сотрудники СБУ снова задержали работника Национального антикоррупционного бюро. Это произошло на блокпосте у въезда в город Сумы.

Одной из причин задержания якобы является то, что родители сотрудника бюро живут на временно оккупированной территории. Мужчина находился в городе во время выполнения служебных полномочий в рамках официального расследования. Об этом сообщили в НАБУ, добавив, что задержание было безосновательным.

"Только что на блокпосту у въезда в город Сумы сотрудниками СБУ, которые, вероятно, относятся к подразделению, находящемуся в сфере координации первого заместителя председателя СБУ, был безосновательно задержан сотрудник НАБУ. Он находился в городе во время выполнения служебных полномочий в рамках официального расследования", – говорится в сообщении.

Среди причин задержания называют тот факт, что родители сотрудника живут на временно оккупированной территории.

"Отметим, что перед назначением в НАБУ он прошел все необходимые проверки, в частности проверку на полиграфе в Управлении внутреннего контроля, во время которой, в частности, проверялись вопросы возможных связей или сотрудничества с представителями государства-агрессора или коллаборационными структурами", – говорится в заявлении бюро.

Там отмечают, что такие действия"препятствуют НАБУ осуществлять документирование преступления и выполнения служебных полномочий в рамках уголовного производства".

"НАБУ принимает меры для выяснения обстоятельств инцидента. Детали позже", – добавили в бюро.

Напомним, что в июле 2025 года Служба безопасности и Офис генерального прокурора Украины в Киеве задержали "крота" ФСБ РФ в рядах Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Им оказался работник элитного, закрытого подразделения "Д-2", которого курировал предатель Дмитрий Иванцов – соратник президента-беглеца Виктора Януковича.

