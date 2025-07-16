Россия пытается уклониться от разговора о прекращении войны: в ЦПД объяснили, что стоит за последними заявлениями

Военно-политическое руководство страны-агрессора России пытается уклониться от откровенного разговора о прекращении войны. Россияне называют требования о прекращении огня "странными" и утверждают, что любые требования к Москве "неприемлемы".

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Кроме того, в РФ выдали, что Соединенные Штаты должны выдвигать требования к Украине, а не России. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В ЦПД отметили, что заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал "странными" требования США к России в течение 50 дней достичь мирного соглашения. Представитель МИД РФ пожаловался, что Вашингтон выдвигает требования Москве, а не Киеву.

Центр противодействия дезинформации предупредил, что Кремль упорно продолжает перекладывать ответственность за войну на других, игнорируя тот факт, что именно Россия вторглась в Украину, ведет оккупационную войну и ежедневно обстреливает украинские города. Однако в ЦПД подчеркнули, что именно от решений Москвы зависит, когда эта война завершится.

Также сообщается, что, когда появляются прямые предложения к миру, в Кремле начинают манипулировать и саботировать дипломатию. В частности, реакция МИД РФ на американский призыв к урегулированию войны еще раз подтверждает, что Россия не заинтересована в достижении мира.

Вместо реальной дипломатии и поиска мира российские власти пытаются затянуть войну и вводят в заблуждение мировое сообщество, навязывая свои условия.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление американского президента Дональда Трампа о "дедлайне" в 50 дней для прекращения огня. По словам украинофоба, Трамп предъявил Кремлю "театральный ультиматум".

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп 14 июля заявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Президент США подчеркнул, что "очень недоволен" РФ и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если соглашение по Украине не состоится в течение 50 дней.

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