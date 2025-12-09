"Это приводит нас в точку, к которой Путин шел годами": дипломат указал на большую проблему с мирными переговорами

Мирные переговоры по окончанию войны в Украине, которые сейчас продолжаются, достаточно сложно назвать полноценным переговорным процессом. Ведь Соединенные Штаты ведут отдельные разговоры с Россией, где та настроена торговаться по ключевым темам – территории и численности ВСУ, и Украиной, которая не желает дарить агрессору свои земли.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Игорь Долгов. Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин пытается договориться с американским лидером Дональдом Трампом о сферах мирового влияния, а не об окончании войны в Украине.

"К сожалению, то, что сейчас происходит, переговорами назвать сложно. Это обмен позициями. Отдельно Соединенные Штаты ведут свои "обмены" с Кремлем, отдельно с Украиной, с украинской делегацией. Периодически, лично с президентом Зеленским. Поэтому говорить о целостном переговорном процессе, мягко говоря, преувеличение. Это условные переговоры, еще и на фоне постоянной противоречивости информации", – пояснил эксперт.

Затягивание мира: как менялись требования после визита в Кремль

Он отметил, что перед поездкой представителей команды президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера к Путину, президент Украины Владимир Зеленский открыто заявлял о 20 пунктах, которые они должны были передать. После визита в Кремль количество якобы возросло до 27, а также появились четыре новых "дополнительных документа", о существовании которых ранее ничего не сообщалось. Все это стало выглядеть как бесконечный процесс, где постоянно добавляются новые пункты.

После консультаций с Путиным американцы вместо запланированной встречи с Зеленским в Европе, изменили маршрут и отправились прямо в Вашингтон. Это выглядело так, будто они не имели четкой позиции для разговора ни с украинским президентом, ни с европейскими партнерами. В столице США они якобы передали информацию украинской делегации во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, но содержание многочасовых дискуссий осталось непонятным.

Все начало напоминать движение по кругу: часть пунктов из так называемого списка Путина удалось скорректировать или нейтрализовать, однако после переговоров в РФ некоторые требования снова появились. Уже на следующий день Путин заявил, что разговор был полезным, поскольку некоторые предложения его устроили, а другие – "принципиально нет", что и не стало неожиданностью.

"Он (Путин. – Ред.) до последнего будет торговаться по ключевым темам: территории, гарантии безопасности, численность украинской армии. И пытаться "решить это все" при посредничестве США. Причем в ситуации, когда переговорщиками являются не госсекретарь и не советник по нацбезопасности Марко Рубио, который сейчас совмещает две должности, что выглядит по меньшей мере странно, а приближенные к Трампу люди без необходимого опыта. Поэтому говорить, что идет реальный переговорный процесс – это большая натяжка. И результатов ожидать трудно. В лучшем случае – несколько очередных "несогласованных позиций" и очередной вывод, что прямых переговоров быть не может, а встречи Трампа ни с Путиным, ни с Зеленским не будет "потому что нет результата". Вот и все", – сказал Долгов.

По его словам, граница возможных уступок со стороны Украины была уже определена. Если весной речь шла о прекращении огня, то теперь речь идет о фиксации сторон на тех позициях, где они находятся сейчас – на линии соприкосновения, как это формулирует Трамп. Именно такой вариант Украина готова рассматривать. Все остальное отражает стремление кремлевского диктатора получить максимальный результат, если не военным путем, то через переговорный процесс.

США определяют Европе ограниченную роль в новой доктрине

Относительно новой обнародованной стратегической концепции США, где Европа и Украина получили четкие, но неутешительные ответы относительно дальнейших шагов этой администрации, дипломат отметил, что в предложенной доктрине Европа формально подается как партнер, но одновременно выставляется как территория повышенных рисков.

Европейские страны критикуются за якобы потерю собственной идентичности из-за миграции, ставится под сомнение наличие демократии, поскольку решения принимаются через Брюссель, хотя каждое государство имеет собственные интересы. Поднимается и тезис об отсутствии свободы медиа в ЕС, тогда как по России и уровню свободы там вообще не возникает никаких замечаний.

Европейским государствам, по мнению эксперта, в этой логике отведена роль регионального партнера, который должен найти свое место. Также в документе утверждается, что войну в Украине следует завершить как можно скорее, а европейским странам предлагается отказаться от собственных представлений о возможных последствиях завершения конфликта и фактически согласиться с решением, которое видят в Вашингтоне.

"И это приводит нас в точку, к которой Путин шел годами: сесть с главой Белого дома и договариваться о сферах влияния. Как в Ялте 45-го года. США в новой концепции очертили свои сферы влияния очень четко: это Западное полушарие. Его они будут жестко оберегать. А все остальное, мол, в Европе пусть сама Европа разбирается. Россия – "большой партнер", пусть занимается "европейскими делами". Мы здесь, большие игроки, договоримся, согласуем, будем конкурировать с Китаем там, где нужно. Вот так представляют новый мировой порядок Трамп и США", – объяснил Долгов.

Давление на РФ является единственным выходом

По мнению эксперта, завершить войну можно лишь при условии реального и жесткого давления со стороны Соединенных Штатов, однако пока такого влияния не наблюдается. В результате ситуация сводится лишь к взаимному озвучиванию позиций, в котором Вашингтон фактически выступает не как движущий фактор, а как формальный посредник.

"При этом мы начинали отражать российскую агрессию, когда Штаты были партнером – политическим, военным, финансовым. Теперь их роль изменилась. Трамп демонстративно говорит, что ни копейки Украина не получает, что оружие покупает Европа или Украина за свой счет, но и это может быть под вопросом. Он упорно верит, что сам факт его присутствия и "миротворческих талантов" каким-то магическим образом принесет мир. Что он "прекратит убийства". Но без действия сила не работает – и мир не наступит. Для этого США должны снова посмотреть на реальность и на свою роль лидера демократического мира. Пока что эта роль не утрачена", – подытожил дипломат.

Как писал OBOZ.UA, недавно президент США резко раскритиковал Европу. Он заявил, что она якобы движется "в плохом направлении" и ей нужно быть очень осторожной. Кроме того, глава Белого дома поделился статьей под названием "Импотентные европейцы могут только злиться, поскольку Трамп справедливо исключает их из сделки по Украине".

