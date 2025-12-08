"Могут только злиться": Трамп назвал европейцев "импотентными" относительно войны в Украине

Президент США Дональд Трамп набросился на Европу с резкой критикой. Он заявил, что она якобы движется "в плохом направлении" и ей нужно быть очень осторожной. Кроме того, республиканец поделился статьей под названием "Импотентные европейцы могут только злиться, поскольку Трамп справедливо исключает их из соглашения по Украине".

"Европейцы – плохие неудачники"

Видео дня

8 декабря на своей странице в Truth Social американский президент сделал репост материала, опубликованного консервативным изданием New York Post. Автор текста – колумнист Доминик Грин – назвал европейцев "импотентными". Очевидно, Трамп согласен с мнением Грина, если распространил статью через свой официальный аккаунт.

В самом тексте автор расхвалил проект завершения войны России против Украины, предложенный Соединенными Штатами. По его мнению, "этот план – тройная победа для европейцев, но они ведут себя как плохие неудачники".

Грин с сарказмом комментирует действия Европы и ее недовольство. Мол, политики из ЕС игнорируют "хорошее" решение, которое позволило бы им "вернуться к важным делам: добавлению заварного крема в выпечку к завтраку и работе по 35 часов в неделю".

"Но европейцы скорее рискнут войной на условиях Путина, чем миром на условиях Трампа", – выдал колумнист.

Некоторых европейских лидеров он оскорбил: якобы в начале полномасштабного вторжения президент Франции Эммануэль Макрон "был первым, кто прибежал в Москву и умолял Путина о пощаде" (очевидно, речь идет о телефонных звонках главы государства).

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу перепало за то, что он посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому быть крайне осторожным, поскольку Америка и ее переговорщики "играют в игры, как с вами, так и с нами"

"Фридрих, это называется дипломатия!" – раскритиковал Грин федерального канцлера.

"Подобно детям, европейцы надеются избежать последствий своей незрелости, топая ногами, потому что взрослые несправедливы, и протягивают руки, чтобы получить дополнительную плату", – написал автор.

Он сделал странный вывод, признав, что Вашингтон дал больше влияния Москве, чем европейским столицам: "Конечно, европейцы чувствуют себя униженными: США и Россия формируют будущее Европы, не советуясь с ними".

И эту статью репостнул президент Соединенных Штатов Америки.

"Европа должна оставаться Европой"

В тот же день, выступая перед прессой, Дональд Трамп снова уколол своих союзников. "Смотрите, Европа должна быть очень осторожной. Мы хотим, чтобы Европа оставалась Европой. Европа движется в плохом направлении, это очень плохо, очень плохо для людей! Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась", – выдал он. Возможно, глава Белого дома имел ввиду миграционную проблему (о чем говорилось даже в новой Стратегии национальной безопасности США).

Кстати, Трамп раскритиковал и своих предшественников, говоря о помощи Украине.

Он заверил, что хочет, чтобы убийства людей на войне прекратились. И, судя по его противоречивым суждениям, республиканец не смог определиться, какая позиция для него более выгодна: что он помогал или что он не помогал ВСУ.

"Как известно, Джо Байден дал им 350 миллионов долларов. Знаете, а я им ничего не дал. Хотя, на самом деле я дал им Javelin вначале, они отбили кучу атак, но... [Барак] Обама дал им простыни, помните? Обама дал простыни, а я дал Javelin", – сказал американский президент.

Как ранее писал OBOZ.UA, Дональд Трамп считает, что его "мирный план" якобы устраивает Владимира Путина. В то же время он заявил о "разочаровании" Владимиром Зеленским, потому что тот, мол, предложения Штатов до сих пор "не прочитал".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!