'Это непросто': Зеленский заявил, что у команды Трампа есть разные представления о сценариях завершения войны в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее положить конец войне в Украине. По словам главы государства, у американского лидера есть все возможности, чтобы приблизить конец войны.

Видео дня

В то же время Зеленский подчеркнул, что у команды Трампа есть разные представления о сценариях завершения войны в Украине. Об этом украинский президент рассказал в интервью ABC News.

Трамп хочет положить конец войне

Президент Украины констатировал, что завершить российско-украинскую войну непросто, однако команда американского президента обладает всеми инструментами, чтобы приблизить конец конфликта. Зеленский отметил, что говорил неоднократно с командой Трампа и пришел к выводу, что в США есть разные представления о сценариях завершения войны.

"Я думаю, что президент (Трамп, – прим. ред.) хочет закончить эту войну. Я думаю, что у него есть все возможности для этого. Это непросто. Я говорил это с самого начала, когда общался с президентом Трампом, с его командой. Я знаю, что в его команде есть разные представления о том, как это можно завершить", – сказал Зеленский.

Нужен справедливый мир

Зеленский отметил, что войну важно завершить таким образом, чтобы через некоторое время конфликт не разгорелся заново. По словам президента, для этого нужно обеспечить такие условия безопасности, которые предотвратят повторение российской агрессии.

"Если мы говорим о справедливом и продолжительном мире, то важно завершить и не допустить, чтобы через полгода, через год, через два года снова началась агрессия. Важно не просто остановить войну – да, это очень важно, – но установить продолжительный мир, достичь безопасности", – отметил Зеленский.

Напомним, президент США Дональд Трамп сказал, что ему не нравятся российские обстрелы Украины – как и "все, что связанно с этой войной". Он созвонится с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в течение следующих нескольких дней, а также примет некоторых европейских лидеров в Вашингтоне, чтобы обсудить мирное урегулирование.

Как сообщал OBOZ.UA, встреча президента Украины Владимира Зеленского с диктатором РФ Владимиром Путиным может состояться, однако не на территории России. Глава Кремля, предлагая сделать Москву местом переговоров, знал, что официальный Киев не пойдет на это.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!