Зеленский подтвердил возможность встречи с Путиным, но указал на важную деталь
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с диктатором РФ Владимиром Путиным может состояться, однако не на территории России. Глава Кремля, предлагая сделать Москву местом переговоров, знал, что официальный Киев не пойдет на это.
"Приглашение" Путина Зеленский прокомментировал в интервью ABC News. Журналисты указали на контекст: "Война в Украине затягивается, и [Дональд] Трамп продолжает – пока безуспешно – добиваться встречи Путина и Зеленского, стремясь положить конец многолетнему конфликту. На этой неделе истек двухнедельный срок, установленный Трампом для мирных переговоров между Путиным и Зеленским".
РФ выдвинула неприемлемые условия
Говоря о возможной встрече с диктатором, президент Украины заявил, что российский главарь предложил условия встречи, которые он не может принять, и что Путин "играет в игры с Соединенными Штатами".
Москва не может стать местом будущих переговоров. "Он может приехать в Киев", – сказал Зеленский, имея ввиду Путина.
"Я не могу поехать в Москву, когда моя страна каждый день подвергается ракетным обстрелам и атакам. Я не могу поехать в столицу этого террориста. Это понятно. И он это понимает", – подчеркнул глава Украинского государства.
"Это то же самое предложение, как я уже сказал, что он должен приехать в Киев", – добавил Зеленский. Очевидно, что диктатор озвучивает такие "приглашения", чтобы снова отложить переговоры.
Зеленский подчеркнул, что возможность двусторонней встречи не исключена – просто не на территории страны-агрессора.
"Я сказал: послушайте, господин президент, я готов к любой встрече, но не в России, к любой встрече – двусторонней, трехсторонней. Мы будем рады, если вы придете", – указал он.
Как ранее писал OBOZ.UA:
– Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал свое "стремление к миру", озвучив циничные требования: проведения референдума в Украине, изменения Конституции и приезда президента Владимира Зеленского в РФ.
– Позже премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что российский диктатор якобы заинтересован во встрече с Владимиром Зеленским "где угодно", не только в Москве. Российская сторона пока не подтверждала это заявление.
