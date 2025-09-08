Зеленский подтвердил возможность встречи с Путиным, но указал на важную деталь

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с диктатором РФ Владимиром Путиным может состояться, однако не на территории России. Глава Кремля, предлагая сделать Москву местом переговоров, знал, что официальный Киев не пойдет на это.

"Приглашение" Путина Зеленский прокомментировал в интервью ABC News. Журналисты указали на контекст: "Война в Украине затягивается, и [Дональд] Трамп продолжает – пока безуспешно – добиваться встречи Путина и Зеленского, стремясь положить конец многолетнему конфликту. На этой неделе истек двухнедельный срок, установленный Трампом для мирных переговоров между Путиным и Зеленским".

РФ выдвинула неприемлемые условия

Говоря о возможной встрече с диктатором, президент Украины заявил, что российский главарь предложил условия встречи, которые он не может принять, и что Путин "играет в игры с Соединенными Штатами".

Москва не может стать местом будущих переговоров. "Он может приехать в Киев", – сказал Зеленский, имея ввиду Путина.

"Я не могу поехать в Москву, когда моя страна каждый день подвергается ракетным обстрелам и атакам. Я не могу поехать в столицу этого террориста. Это понятно. И он это понимает", – подчеркнул глава Украинского государства.

"Это то же самое предложение, как я уже сказал, что он должен приехать в Киев", – добавил Зеленский. Очевидно, что диктатор озвучивает такие "приглашения", чтобы снова отложить переговоры.

Зеленский подчеркнул, что возможность двусторонней встречи не исключена – просто не на территории страны-агрессора.

"Я сказал: послушайте, господин президент, я готов к любой встрече, но не в России, к любой встрече – двусторонней, трехсторонней. Мы будем рады, если вы придете", – указал он.

