'Это не просто протокол': дипломат объяснил, что стоит за визитом Зеленского в Британию и какие перспективы открываются

Недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию может означать открытие пути к формированию военно-политического союза. Помимо Киева и Лондона третьим ключевым элементом в этой структуре должен стать Европейский Союз.

Также важным маркером во время этого визита была встреча Зеленского с королем Британии Карлом III. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

Укрепление союза с Британией

По словам Бессмертного, пока идет процесс вступления Украины в ЕС, Лондону и Киеву нужна другая конструкция. Дипломат отметил, что подобные визиты ознаменуют работу над мощной военно-политической силой.

"Если говорить образно: Европейский Союз – это фюзеляж. Но чтобы самолет полетел, ему нужны крылья с двигателями. И эти крылья – это Лондон и Киев. Тогда появляется полноценная конструкция: Европа как военно-политическая сила – с армией, с оборонной промышленностью, с ядерным сдерживанием. Дальше уже вопрос настройки: вооружение, специализация, координация", – рассказал дипломат.

Показательная встреча с королем

Кроме того, Бессмертный обратил внимание на встречу украинского президента с британским королем. По его словам, такими маркерами европейцы посылают сигнал, что что мир нельзя мерить исключительно по президенту США Дональду Трампу.

"И обратите внимание на деталь: каждый визит Зеленского – это встреча с королем в Британии или с Папой Римским в Ватикане. Это не просто протокол. Это маркеры. Потому что мир нельзя мерить исключительно по Трампу. Его надо мерить по тем, кто понимает, что такое ответственность за человечество и как противостоять злу, которое сегодня олицетворяют Россия, Иран, Китай, Северная Корея, Беларусь. И если задавать вопрос: быть Европе вместе с Израилем или нет – ответ очевиден: быть. Потому что, если ориентироваться на таких, как Трамп, мы просто перессоримся и разрушим сами себя", – заявил дипломат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 17 марта прибыл с официальным визитом в Лондон. Там глава государства ужевстретился с королем Соединенного Королевства Чарльзом ІІІ.

Как писал OBOZ.UA, накануне президент Владимир Зеленский совершил визит в Париж. В столице Франции онвстретился со своим коллегой Эммануэлем Макроном и присутствовал на других мероприятиях.

