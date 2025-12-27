'Это не признаки мира': лидеры ЕС резко отреагировали на новую атаку РФ по Украине

Представители стран Европейского Союза жестко отреагировали на массированные удары России по Украине в ночь на 27 декабря. В соцсетях они осудили атаки, произошедшие во время празднования Рождества, и призвали усилить давление на Москву.

Видео дня

Лидеры ЕС отметили, что действия РФ противоречат любым дипломатическим усилиям по прекращению войны. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил заявил, что Россия "утверждает, что хочет мира", но атаковала Украину дронами и баллистическими ракетами на Рождество и следующей ночью.

"Это не признаки мира. Если Россия хочет заниматься серьезной дипломатией, она должна прекратить атаковать Украину", – подчеркнул он.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже назвала действия РФ террором, приводящим к разрушениям, ранениям и гибели гражданских.

"Жестокость Кремля очевидна для всех. Чтобы остановить это, необходимо усилить давление на Россию", – написала она.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис охарактеризовал атаки как "обдуманную кампанию террора и эскалации", направленную на саботаж дипломатических усилий.

Он добавил, что Украина нуждается в быстрых гарантиях безопасности: сильной армии, поддержке США и Коалиции желающих, а также интеграции и стабильности в рамках ЕС.

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро осудил удары по гражданским и инфраструктуре, отметив, что "это не тот способ, которым следует проявлять любовь к миру".

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен подчеркнула, что реакция РФ на дипломатические усилия осталась неизменной – постоянные обстрелы дронами и ракетами.

Премьер-министрПольши Дональд Туск добавил, что несмотря на готовность президента Украины Владимира Зеленского идти на компромиссы, Россия снова атаковала жилые районы Киева.

"Сегодня я буду говорить о шансах на мир с лидерами, в частности, Украины, Германии, Франции, Великобритании, Италии и ЕС", - добавил он

Что предшествовало

В ночь на 27 декабря российские войска устроили массированную комбинированную атаку на Киев – с использованием баллистики, крылатых ракет и ударных дронов. Известно о падении обломков в нескольких локациях и пожар на СТО в Голосеевском районе города.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 декабря российские войска атаковали Киевскую область. Под ударами врага оказались объекты критической инфраструктуры, промышленность и жилье людей в нескольких районах области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!