Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что российская сторона может вернутся к переговорному процессу по урегулированию войны в начале октября. До 20 сентября, когда у россиян пройдут парламентские выборы, нового раунда переговоров не ожидается.

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По мнению Арахамии, ключевой проблемой текущих переговоров является отсутствие "существенного наполнения". Об этом он заявил в рамках ежегодной встречи Yalta European Strategy (YES) в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Необходимость системного подхода

По словам глава президентской фракции, чтобы диалог приносил реальные результаты, требуется сформировать так называемый "тоннель". Арахамия объяснил, что это подразумевает постоянный и институционализированный формат встреч.

Также он подчеркнул, что такой механизм предполагает регулярные заседания в одной локации и с неизменным составом участников. Народный избранник признал, что на первых порах подобный затяжной формат может вызывать разочарование у граждан, ежедневного страдающих от военных атак, однако именно систематичность способна заложить фундамент для конечного успеха.

"Единственный способ построить такой тоннель – это наладить системный, регулярный переговорный процесс в одном месте, при участии одних и тех же людей, которые собираются регулярно. Я понимаю: на начальном этапе это может разочаровывать людей, ежедневно страдающих от атак. Но, так или иначе, это – основа и фундамент для достижения результата", – считает Арахамия.

Контекст и ожидания

Напомним, выборы в Государственную думу РФ запланированы на 18–20 сентября 2026 года. При этом Москва незаконно пытается провести их и на временно оккупированных украинских территориях.

Параллельно с бомбежками украинских городов и убийствами мирных жителей в Кремле продолжают утверждать, что заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. В то же время путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков дал понять, что диктатор РФ не намерен встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским нигде, кроме Москвы.

Напомним, в Кремле вновь рассказали о якобы горячем желании России закончить войну против Украины. Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы стремится к мирному урегулированию и надеется на возобновление переговоров в формате Украина – Россия – США.

Как сообщал OBOZ.UA, специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер 6 сентября впервые посетили Украину. Они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с советниками по безопасности из Франции, Великобритании и Германии.

Уиткофф заявил о "существенном прогрессе" после поездок американской делегации в Москву и Киев. По его словам, одним из результатов переговоров стало продвижение в вопросе организации следующего раунда трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США.

По словам Виткоффа, США стремятся к дипломатическому завершению войны в Украине и ожидают скорого объявления о начале трехсторонних переговоров. Американская делегация привезла в украинскую столицу важные идеи, которые ранее обсудила во время визита в Москву.

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