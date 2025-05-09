США надеются, что Россия и Украина согласятся на 30-дневное прекращение огня – Белый дом

В администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа рассчитывают на то, что Украина и государство-агрессор достигнут договоренности о прекращении огня на 30 дней. К этому также призывает Европа.

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Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге в пятницу, 9 мая. По ее словам, Трамп обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским во время телефонного разговора 8 мая.

"Это был хороший звонок, и они также обсудили, конечно, прекращение огня, которое предложил президент – 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной, которое, как мы знаем, поддерживает Европа, и мы надеемся, что обе страны согласятся на него", – сказала представительница Белого дома.

Левитт добавила, что Зеленский позвонил Трампу, чтобы сообщить, что Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с США о полезных ископаемых и создании общего инвестиционного фонда.

"Я разговаривала с президентом об этом звонке. Он сказал, что звонок был очень хорошим и продуктивным. И, конечно, соглашение по критически важным полезным ископаемым – это отлично для Украины, но также, разумеется, и для Соединенных Штатов Америки и наших налогоплательщиков", – добавила она.

Напомним, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц 9 мая заявил, что есть вероятность в эти выходные договориться о прекращении огня. Предложение США о 30-дневном перемирии поддерживают Украина, страны Евросоюза и НАТО, поэтому теперь "мяч на стороне Москвы".

Накануне Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они говорили о соглашении о полезных ископаемых, а также о ситуации на поле боя.

Зеленский подтвердил, что Украина готова к переговорам о завершении войны в любом формате, но для этого Россия должна пойти на прекращение огня. Трамп в свою очередь подтвердил, что хочет завершения этой войны, готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп призвал Россию и Украину к безоговорочному прекращению огня на 30 дней. Оно должно быть направлено на достижение мирного соглашения. Если прекращение огня не будет соблюдено, США введут новые санкции.

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