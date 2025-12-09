'Это имеет значение для Украины': Зеленский обсудил с Мелони дальнейшую итальянскую поддержку. Фото

Во вторник, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. До этого глава государства встречался с Папой Римским Львом XIV.

Видео дня

Об этом информирует пресс-служба Офиса президента Украины. Глава государства и глава итальянского правительства обсудили все аспекты актуального дипломатического формата.

Встреча Зеленского и Мелони

Во время разговора Владимир Зеленский и Джорджа Мелони уделили внимание дальнейшей финансовой поддержке Украины – потребностям и возможным путям для направления российских замороженных активов на защиту и восстановление нашей страны.

"Прекрасно поговорили, очень содержательно по всем аспектам дипломатической ситуации. Ценим, что Италия активна в процессе поиска действенных идей и определения шагов для приближения мира. Я проинформировал о работе нашей переговорной команды, координируем дипломатию. Очень рассчитываем на итальянскую поддержку и в дальнейшем: это имеет значение для Украины", – заявил глава государства.

Также стороны обсудили оборонную поддержку Украины, прежде всего об усилении ПВО, и укрепление энергетической устойчивости на фоне постоянных российских ударов по энергообъектам.

Президент поблагодарил премьера за пакет энергетической помощи от Италии, который содержит необходимое оборудование, которое поддержит украинские семьи в городах и общинах, находящихся под постоянными российскими обстрелами.

"Это то, что точно поддержит украинские семьи, наших людей, детей, жизнь в наших городах и общинах, которые подвергаются постоянным российским ударам. Должны защитить жизнь", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим, и встретился с Папой Римским Львом ХIV, обсудив возвращение похищенных Россией детей и военнопленных.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 8 декабря, Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель. Там он провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также совместные переговоры с президентами Европейского совета Антониу Коштой и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!